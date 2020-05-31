У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Ульяна является родственным именем, но многие считают его народной формой имени Юлия.

Имя Юлия (стар. Иулия) имеет две версии происхождения. По первой из них, имя пришло в русский язык из греческого языка и означает "кудрявая", "волнистая", "пушистая". По второй версии, имя Юлия из латинского языка, трактуется как "июльская" или "из рода Юлиев". В скандинавских странах часто именем Юлия называют девочек, родившимся в декабре (по созвучию со словом "jul" – "Рождество").

Ульяна произошло от Иулиания (мужское имя – Иулий, Юлий), а Юлия – от Юлиана (Юлианна) и Юлиания (мужское имя - Юлиан).

Редко употребляемые в современности имена Юлиана и Юлиания имеют уменьшительно-ласкательное обращение Яна и Лиана, являющиеся самостоятельными именами. Ульяна, Юлия, Иулия, Юлиана очень созвучные и родственные имена, употребляются также самостоятельно и независимо друг от друга.

Женские имена Иулитта, Улита, Джульетта также являются родственными именами для Юлии, так как образованы от того же римского родового имени Julia/Iulia, только от его уменьшительно-ласкательной формы.

Юля очень удачно выбирает себе супруга, который становится ее смыслом жизни. С мужем она живет душа в душу, без сложностей и ссор. Домашнее хозяйство очень быстро становится для нее главной заботой в жизни. Ему она посвящает все свои силы и время. Гости всегда найдут на Юлином столе сделанные ей самой соленья и маринады, консервы и варенья. Кроме того, гость – всегда желанный человек в доме Юлии. Его всегда будет ждать угощения и приятная беседа. Юля относится к тем замечательным людям, которые с радостью выслушают о ваших успехах, не испытывая при этом зависти.

Занимаясь домашним хозяйством, Юлия никогда не забудет и о своей главной страсти – книгах. Она много читает сама и склоняет читать мужа и детей. Вообще она с увлечением занимается организацией семейного досуга, выдумывает занятия и развлечения. Другое увлечение Юлии – это все сверхъестественное. Она твердо верит в существование потусторонних сил.

Девушка Юлия охотно занимается благотворительностью, способна к бескорыстию, но вот вину свою признавать не умеет. Юля всегда во всех проблемах обвинит кого-нибудь другого. Юля добра, но совершенно лишена чувства самосохранения, к то тому же она совершенно безответственна. Для нее будет большой удачей, если рядом с ней будет сильный и зрелый человек, обладающий твердым характером. Юлия с радостью подчинится такому покровительству.

Юлия стремительна в своих эмоциях. Хотя чаще всего она энергична и не знает удержу, порой события, а вернее, их отсутствие могут вызвать у девушки апатию, лень и скуку. В своих пристрастиях Юля весьма аристократична. Она не конфликтует с общество, не любит шумных развлечений. Силу своего характера девушка держит в себе, скрывая ее до поры до времени. Однако в момент необходимости воля Юли даст о себе знать.

Свою внутреннюю силу Юля с успехом может направить на что угодно. Юля-жена направит ее на обустройство быта, Юля-работница вложит все свои силы в достижение поставленных перед ней задач. Однако ждать, что она удовлетворится чем-то одним бесполезно. Запертая в пределах одной сферы жизни Юля не может справиться со своими эмоциями, страдает от депрессии и отвращения к окружающим. Однако эмоции девушка старается держать в себе, ведет себе бесстрастно.

Работник из Юлии очень неплохой. Она добросовестна и аккуратна. В пределах рабочего пространства девушка с ответственностью подходит к делу, ее жизнелюбие и подвижность помогают продвинуться по карьерной лестнице. По пути к намеченной цели, Юлия будет требовательна к окружающим и стойка к их нападкам. Коллеги могут перейти в разряд недоброжелателей, но и друзей у девушки всегда будет много. Профессию Юля всегда выбирает по призванию, затем упорно трудится, делает карьеру, но ни за что не будет работать дольше положенного.

Учение – не конек Юли. Ей ближе профессии стюардессы или психиатра. Порой даже девушка с этим именем может отказать от работы, полностью посвятив себя дому. Из книг Юля познает мир. Может увлечься народной медициной, лечить себя и других. Однако врачом не станет – учиться долго, да и вид крови девушке очень неприятен.

Среди друзей Юли много как женщин, так и мужчин. Она легко общается с людьми независимо от их пола. Сама она в приятели навязываться не будет и с чужой стороны этого не потерпит. Юлию легко обидеть или ранить, любой нечестный поступок Юлия принимает слишком близко к сердцу. Те же, к кому Юлия привязалась, могут быть уверены в верности и постоянстве чувств девушки.

Поздравления

Юля, Юлия, Юлек, тебя я поздравляю,

Для тебя мой поздравок: от души желаю

Счастья, радости, любви, удачи и везения,

И здоровья крепкого, вне всякого сомнения!

Пусть веселье захлестнет — в омут с головой!

Пусть порадует тебя чудный праздник твой.

Тебе я строки посвящаю,

Ведь девушка ты — просто класс!

Другой такой не повстречаю,

Одна ты, Юлия, у нас!

Незаурядная, смешная,

Открытый, добрый человек,

Тебе, лишь счастья я желаю,

Любви, здоровья, сотен лет!

Словно нежная роза в саду,

Наша Юля мила и свежа,

Мы желаем ей только добра,

А тревог и невзгод — избежать!

В жизни Юли пусть будет покой,

И сбываются все пусть мечты,

Пусть теплом окружает семья,

Слов не будет ненужных, пустых.

Поздравляем, Юлия,

Мы от всей души.

К счастью все препятствия

На пути круши.

Помогают счастье пусть

Строить небеса,

Чаще пусть встречаются

В жизни чудеса.

Пожелаем добрых лишь

Мы людей встречать,

В жизнь впускать хорошее,

А плохое — гнать.

И уроки ценные

Извлекать всегда,

Чтоб из рук не выпустить

Счастье никогда.

Путь подарят счастье, Юлия, тебе

Все твои мечты, надежды и желания.

В твоей легкой и удачливой судьбе

Будет только счастье, процветание!

И пусть каждый день тебя встречает,

Дарит лишь гармонию, любовь.

И жизнь пусть будет лишь такая,

Чтоб была радость вновь и вновь!

Наша Юлечка сверкает,

Поздравления принимает.

Пожелать хотим мы много

Будет лёгкой пусть дорога.

Чтоб на жизненном пути

Принца верного найти.

Быть смелее, не стесняться

И в карьере продвигаться.

Пожелание есть одно,

Для тебя припасено.

Всем соперникам назло

Будь счастливой, вот и всё!

Дорогая, милая Юленька!

Это твой, родная, день,

Пусть тебе нести удачу

Никогда не будет лень.

Пусть любовь внезапно

Постучится во врата.

Пусть всегда сбывается

Невыполнимая мечта.

Будь всегда ты пробивная,

Слез и гроз совсем не зная,

Пусть душа танцует танго,

Ну а жизнь — сплошное манго!

Твой пушистый и задорный,

Озорной веселый нрав,

Будет всякому угодный,

Всякий будет чтить устав.

Бережливость, экономность,

Это Юля твой конек,

Каждый гость, забыв про скромность,

Забежит на огонек.

Теплота, уют и ласка,

У тебя в дому царит,

И не жизнь, а просто сказка,

Когда Юлечка рулит.