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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
08:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Ульяна является родственным именем, но многие считают его народной формой имени Юлия.

Имя Юлия (стар. Иулия) имеет две версии происхождения. По первой из них, имя пришло в русский язык из греческого языка и означает "кудрявая", "волнистая", "пушистая". По второй версии, имя Юлия из латинского языка, трактуется как "июльская" или "из рода Юлиев". В скандинавских странах часто именем Юлия называют девочек, родившимся в декабре (по созвучию со словом "jul" – "Рождество").

Ульяна произошло от Иулиания (мужское имя – Иулий, Юлий), а Юлия – от Юлиана (Юлианна) и Юлиания (мужское имя - Юлиан).

Редко употребляемые в современности имена Юлиана и Юлиания имеют уменьшительно-ласкательное обращение Яна и Лиана, являющиеся самостоятельными именами. Ульяна, Юлия, Иулия, Юлиана очень созвучные и родственные имена, употребляются также самостоятельно и независимо друг от друга.

Женские имена Иулитта, Улита, Джульетта также являются родственными именами для Юлии, так как образованы от того же римского родового имени Julia/Iulia, только от его уменьшительно-ласкательной формы.

Юля очень удачно выбирает себе супруга, который становится ее смыслом жизни. С мужем она живет душа в душу, без сложностей и ссор. Домашнее хозяйство очень быстро становится для нее главной заботой в жизни. Ему она посвящает все свои силы и время. Гости всегда найдут на Юлином столе сделанные ей самой соленья и маринады, консервы и варенья. Кроме того, гость – всегда желанный человек в доме Юлии. Его всегда будет ждать угощения и приятная беседа. Юля относится к тем замечательным людям, которые с радостью выслушают о ваших успехах, не испытывая при этом зависти.

Занимаясь домашним хозяйством, Юлия никогда не забудет и о своей главной страсти – книгах. Она много читает сама и склоняет читать мужа и детей. Вообще она с увлечением занимается организацией семейного досуга, выдумывает занятия и развлечения. Другое увлечение Юлии – это все сверхъестественное. Она твердо верит в существование потусторонних сил.

Девушка Юлия охотно занимается благотворительностью, способна к бескорыстию, но вот вину свою признавать не умеет. Юля всегда во всех проблемах обвинит кого-нибудь другого. Юля добра, но совершенно лишена чувства самосохранения, к то тому же она совершенно безответственна. Для нее будет большой удачей, если рядом с ней будет сильный и зрелый человек, обладающий твердым характером. Юлия с радостью подчинится такому покровительству.

Юлия стремительна в своих эмоциях. Хотя чаще всего она энергична и не знает удержу, порой события, а вернее, их отсутствие могут вызвать у девушки апатию, лень и скуку. В своих пристрастиях Юля весьма аристократична. Она не конфликтует с общество, не любит шумных развлечений. Силу своего характера девушка держит в себе, скрывая ее до поры до времени. Однако в момент необходимости воля Юли даст о себе знать.

Свою внутреннюю силу Юля с успехом может направить на что угодно. Юля-жена направит ее на обустройство быта, Юля-работница вложит все свои силы в достижение поставленных перед ней задач. Однако ждать, что она удовлетворится чем-то одним бесполезно. Запертая в пределах одной сферы жизни Юля не может справиться со своими эмоциями, страдает от депрессии и отвращения к окружающим. Однако эмоции девушка старается держать в себе, ведет себе бесстрастно.

Работник из Юлии очень неплохой. Она добросовестна и аккуратна. В пределах рабочего пространства девушка с ответственностью подходит к делу, ее жизнелюбие и подвижность помогают продвинуться по карьерной лестнице. По пути к намеченной цели, Юлия будет требовательна к окружающим и стойка к их нападкам. Коллеги могут перейти в разряд недоброжелателей, но и друзей у девушки всегда будет много. Профессию Юля всегда выбирает по призванию, затем упорно трудится, делает карьеру, но ни за что не будет работать дольше положенного.

Учение – не конек Юли. Ей ближе профессии стюардессы или психиатра. Порой даже девушка с этим именем может отказать от работы, полностью посвятив себя дому. Из книг Юля познает мир. Может увлечься народной медициной, лечить себя и других. Однако врачом не станет – учиться долго, да и вид крови девушке очень неприятен.

Среди друзей Юли много как женщин, так и мужчин. Она легко общается с людьми независимо от их пола. Сама она в приятели навязываться не будет и с чужой стороны этого не потерпит. Юлию легко обидеть или ранить, любой нечестный поступок Юлия принимает слишком близко к сердцу. Те же, к кому Юлия привязалась, могут быть уверены в верности и постоянстве чувств девушки.

Поздравления

Юля, Юлия, Юлек, тебя я поздравляю,

Для тебя мой поздравок: от души желаю

Счастья, радости, любви, удачи и везения,

И здоровья крепкого, вне всякого сомнения!

Пусть веселье захлестнет — в омут с головой!

Пусть порадует тебя чудный праздник твой.

Тебе я строки посвящаю,

Ведь девушка ты — просто класс!

Другой такой не повстречаю,

Одна ты, Юлия, у нас!

 

Незаурядная, смешная,

Открытый, добрый человек,

Тебе, лишь счастья я желаю,

Любви, здоровья, сотен лет!

Оригинальные поздравления своими словами с Днем рождения

Словно нежная роза в саду,

Наша Юля мила и свежа,

Мы желаем ей только добра,

А тревог и невзгод — избежать!

 

В жизни Юли пусть будет покой,

И сбываются все пусть мечты,

Пусть теплом окружает семья,

Слов не будет ненужных, пустых.

Поздравляем, Юлия,

Мы от всей души.

К счастью все препятствия

На пути круши.

 

Помогают счастье пусть

Строить небеса,

Чаще пусть встречаются

В жизни чудеса.

 

Пожелаем добрых лишь

Мы людей встречать,

В жизнь впускать хорошее,

А плохое — гнать.

 

И уроки ценные

Извлекать всегда,

Чтоб из рук не выпустить

Счастье никогда.

Путь подарят счастье, Юлия, тебе

Все твои мечты, надежды и желания.

В твоей легкой и удачливой судьбе

Будет только счастье, процветание!

 

И пусть каждый день тебя встречает,

Дарит лишь гармонию, любовь.

И жизнь пусть будет лишь такая,

Чтоб была радость вновь и вновь!

Наша Юлечка сверкает,

Поздравления принимает.

Пожелать хотим мы много

Будет лёгкой пусть дорога.

 

Чтоб на жизненном пути

Принца верного найти.

Быть смелее, не стесняться

И в карьере продвигаться.

 

Пожелание есть одно,

Для тебя припасено.

Всем соперникам назло

Будь счастливой, вот и всё!

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

Дорогая, милая Юленька!

Это твой, родная, день,

Пусть тебе нести удачу

Никогда не будет лень.

 

Пусть любовь внезапно

Постучится во врата.

Пусть всегда сбывается

Невыполнимая мечта.

 

Будь всегда ты пробивная,

Слез и гроз совсем не зная,

Пусть душа танцует танго,

Ну а жизнь — сплошное манго!

Твой пушистый и задорный,

Озорной веселый нрав,

Будет всякому угодный,

Всякий будет чтить устав.

 

Бережливость, экономность,

Это Юля твой конек,

Каждый гость, забыв про скромность,

Забежит на огонек.

 

Теплота, уют и ласка,

У тебя в дому царит,

И не жизнь, а просто сказка,

Когда Юлечка рулит.

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