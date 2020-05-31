У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Имя Юлия (стар. Иулия) имеет две версии происхождения. По первой из них, имя пришло в русский язык из греческого языка и означает "кудрявая", "волнистая", "пушистая". По второй версии, имя Юлия из латинского языка, трактуется как "июльская" или "из рода Юлиев". В скандинавских странах часто именем Юлия называют девочек, родившимся в декабре (по созвучию со словом "jul" – "Рождество").
Ульяна произошло от Иулиания (мужское имя – Иулий, Юлий), а Юлия – от Юлиана (Юлианна) и Юлиания (мужское имя - Юлиан).
Редко употребляемые в современности имена Юлиана и Юлиания имеют уменьшительно-ласкательное обращение Яна и Лиана, являющиеся самостоятельными именами. Ульяна, Юлия, Иулия, Юлиана очень созвучные и родственные имена, употребляются также самостоятельно и независимо друг от друга.
Женские имена Иулитта, Улита, Джульетта также являются родственными именами для Юлии, так как образованы от того же римского родового имени Julia/Iulia, только от его уменьшительно-ласкательной формы.
Юля очень удачно выбирает себе супруга, который становится ее смыслом жизни. С мужем она живет душа в душу, без сложностей и ссор. Домашнее хозяйство очень быстро становится для нее главной заботой в жизни. Ему она посвящает все свои силы и время. Гости всегда найдут на Юлином столе сделанные ей самой соленья и маринады, консервы и варенья. Кроме того, гость – всегда желанный человек в доме Юлии. Его всегда будет ждать угощения и приятная беседа. Юля относится к тем замечательным людям, которые с радостью выслушают о ваших успехах, не испытывая при этом зависти.
Занимаясь домашним хозяйством, Юлия никогда не забудет и о своей главной страсти – книгах. Она много читает сама и склоняет читать мужа и детей. Вообще она с увлечением занимается организацией семейного досуга, выдумывает занятия и развлечения. Другое увлечение Юлии – это все сверхъестественное. Она твердо верит в существование потусторонних сил.
Девушка Юлия охотно занимается благотворительностью, способна к бескорыстию, но вот вину свою признавать не умеет. Юля всегда во всех проблемах обвинит кого-нибудь другого. Юля добра, но совершенно лишена чувства самосохранения, к то тому же она совершенно безответственна. Для нее будет большой удачей, если рядом с ней будет сильный и зрелый человек, обладающий твердым характером. Юлия с радостью подчинится такому покровительству.
Юлия стремительна в своих эмоциях. Хотя чаще всего она энергична и не знает удержу, порой события, а вернее, их отсутствие могут вызвать у девушки апатию, лень и скуку. В своих пристрастиях Юля весьма аристократична. Она не конфликтует с общество, не любит шумных развлечений. Силу своего характера девушка держит в себе, скрывая ее до поры до времени. Однако в момент необходимости воля Юли даст о себе знать.
Свою внутреннюю силу Юля с успехом может направить на что угодно. Юля-жена направит ее на обустройство быта, Юля-работница вложит все свои силы в достижение поставленных перед ней задач. Однако ждать, что она удовлетворится чем-то одним бесполезно. Запертая в пределах одной сферы жизни Юля не может справиться со своими эмоциями, страдает от депрессии и отвращения к окружающим. Однако эмоции девушка старается держать в себе, ведет себе бесстрастно.
Работник из Юлии очень неплохой. Она добросовестна и аккуратна. В пределах рабочего пространства девушка с ответственностью подходит к делу, ее жизнелюбие и подвижность помогают продвинуться по карьерной лестнице. По пути к намеченной цели, Юлия будет требовательна к окружающим и стойка к их нападкам. Коллеги могут перейти в разряд недоброжелателей, но и друзей у девушки всегда будет много. Профессию Юля всегда выбирает по призванию, затем упорно трудится, делает карьеру, но ни за что не будет работать дольше положенного.
Учение – не конек Юли. Ей ближе профессии стюардессы или психиатра. Порой даже девушка с этим именем может отказать от работы, полностью посвятив себя дому. Из книг Юля познает мир. Может увлечься народной медициной, лечить себя и других. Однако врачом не станет – учиться долго, да и вид крови девушке очень неприятен.
Среди друзей Юли много как женщин, так и мужчин. Она легко общается с людьми независимо от их пола. Сама она в приятели навязываться не будет и с чужой стороны этого не потерпит. Юлию легко обидеть или ранить, любой нечестный поступок Юлия принимает слишком близко к сердцу. Те же, к кому Юлия привязалась, могут быть уверены в верности и постоянстве чувств девушки.
Поздравления
Юля, Юлия, Юлек, тебя я поздравляю,
Для тебя мой поздравок: от души желаю
Счастья, радости, любви, удачи и везения,
И здоровья крепкого, вне всякого сомнения!
Пусть веселье захлестнет — в омут с головой!
Пусть порадует тебя чудный праздник твой.
Тебе я строки посвящаю,
Ведь девушка ты — просто класс!
Другой такой не повстречаю,
Одна ты, Юлия, у нас!
Незаурядная, смешная,
Открытый, добрый человек,
Тебе, лишь счастья я желаю,
Любви, здоровья, сотен лет!
Словно нежная роза в саду,
Наша Юля мила и свежа,
Мы желаем ей только добра,
А тревог и невзгод — избежать!
В жизни Юли пусть будет покой,
И сбываются все пусть мечты,
Пусть теплом окружает семья,
Слов не будет ненужных, пустых.
Поздравляем, Юлия,
Мы от всей души.
К счастью все препятствия
На пути круши.
Помогают счастье пусть
Строить небеса,
Чаще пусть встречаются
В жизни чудеса.
Пожелаем добрых лишь
Мы людей встречать,
В жизнь впускать хорошее,
А плохое — гнать.
И уроки ценные
Извлекать всегда,
Чтоб из рук не выпустить
Счастье никогда.
Путь подарят счастье, Юлия, тебе
Все твои мечты, надежды и желания.
В твоей легкой и удачливой судьбе
Будет только счастье, процветание!
И пусть каждый день тебя встречает,
Дарит лишь гармонию, любовь.
И жизнь пусть будет лишь такая,
Чтоб была радость вновь и вновь!
Наша Юлечка сверкает,
Поздравления принимает.
Пожелать хотим мы много
Будет лёгкой пусть дорога.
Чтоб на жизненном пути
Принца верного найти.
Быть смелее, не стесняться
И в карьере продвигаться.
Пожелание есть одно,
Для тебя припасено.
Всем соперникам назло
Будь счастливой, вот и всё!
Дорогая, милая Юленька!
Это твой, родная, день,
Пусть тебе нести удачу
Никогда не будет лень.
Пусть любовь внезапно
Постучится во врата.
Пусть всегда сбывается
Невыполнимая мечта.
Будь всегда ты пробивная,
Слез и гроз совсем не зная,
Пусть душа танцует танго,
Ну а жизнь — сплошное манго!
Твой пушистый и задорный,
Озорной веселый нрав,
Будет всякому угодный,
Всякий будет чтить устав.
Бережливость, экономность,
Это Юля твой конек,
Каждый гость, забыв про скромность,
Забежит на огонек.
Теплота, уют и ласка,
У тебя в дому царит,
И не жизнь, а просто сказка,
Когда Юлечка рулит.