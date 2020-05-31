Как встретить лето, чтобы оно прошло удачно

Новости Украины:Чтобы лето 2020 года запомнилось надолго, мы составили список советов для каждого Знака Зодиака.

Вот и наступило долгожданное лето, и вместе с ним пришло время осуществить все планы и мечты.

Лето — самое любимое время года для многих. Долгожданное тепло, сочные краски и полезные фрукты открывают новый сезон 2020 года. Сама Вселенная летом старается помочь людям найти самих себя. Стоит научиться распознавать ее подсказки, потому что они позволят изменить жизнь к лучшему.

Знаки Огня: Овен, Лев, Стрелец

Представителям огненных Знаков стоит встретить лето в боевой готовности. Самое главное в первых числах июня — позаботиться о себе и своей энергетике. Полезными окажутся эффективные способы укрепления биополя. Астрологи также советуют составить небольшой список дел, спросив себя: какие планы я могу выполнить этим летом? Что мне для этого нужно?

Овнам рекомендуется сфокусировать внимание на финансовой части жизни, на карьере и личных целях. Начало летнего сезона для них — время планирования, саморазвития и анализа прошлых ошибок.

Львам астрологи дают самый важный совет — быть вежливыми. Даже если хочется поставить недоброжелателей на место, следует оставаться тактичными и милыми. Это непросто, но именно Львам необходимо сохранять внутренний покой и дружеские отношения.

Стрельцам нельзя терять темп и активность. Лето — это период, когда многое можно успеть. Это время исполнения желаний, творческих прорывов и любовных побед. Звезды советуют Стрельцам «нырять» в неизвестное — туда, где многое непонятно, но есть волшебство и вдохновение.

Знаки Земли: Телец, Дева, Козерог

Приход лета взбодрит и обрадует представителей Знаков Земли. Это время года обязательно подарит им воодушевление и счастье. Мотивации, энергии, активности будет хоть отбавляй, но необходимо предотвратить угрозу энергетического истощения. Если постоянно пребывать в самом эпицентре событий и не иметь четкого плана на первый летний месяц, то силы могут быстро покинуть. Поэтому, занимаясь текущими делами, важно находить время на отдых и релаксацию.

Тельцам в начале лета стоит фокусировать внимание на самых важных делах и чаще слушать свой внутренний голос. Интуиция часто будет говорить: полезно — бесполезно, нужно — не нужно, — и к ней следует прислушиваться чаще.

Девы — люди, которым летом 2020 года нужно помнить о важности уединения и духовных практик. Многие из них в начале нового сезона могут быстро истощить энергетические ресурсы. Астрологи советуют ограничить общение (особенно если оно токсично) и не давать окружающим пустых обещаний.

Козерогам все лето стоит исследовать свой мир эмоций и учиться принимать решения, исходя не только из подсказок разума. Если Козероги сначала примут решение, а потом почувствуют, как оно может изменить их жизнь, — это будет правильно. И эта схема актуальна для всех ситуаций наступающего лета.

Знаки Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Близнецам, Весам и Водолеям стоит больше следить за своими эмоциями и не переживать по пустякам: активные планеты в начале лета усилят их эмоциональность и эмпатию. Астрологи советуют не зацикливаться на чужих проблемах, а ценить свои интересы и личное время. Чтобы встретить лето налегке и без лишних неприятностей, не нужно брать на себя непосильные обязательства.

Близнецам звезды советуют научиться замедляться. Всякий раз, когда ощутите себя разбитыми или начнете тревожиться без причины, подумайте, не слишком ли вы спешите за людьми, событиями, планами, вещами или желаниями. Медитация и контроль эмоций помогут выделить главное и насладиться каждой летней минутой.

Весам ни в коем случае нельзя рисковать, потому что в случае поражения могут запуститься негативные и необратимые процессы, оставить которые будет практически невозможно. Астрологи советуют Весам этим летом чаще брать на себя ответственность за свою жизнь, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Водолеям не стоит конфликтовать в начале лета: это существенно осложнит отношения, ухудшит самочувствие и приведет к необратимым последствиям. Конфликт, который разгорится в первых числах июня, может привести к началу черной полосы. Сейчас лучше быть максимально дружелюбными.

Знаки Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Водным Знакам полезно в начале июня обратиться за помощью к позитивному мышлению, потому что лето — это период энергетического подъема. Если удастся направить мысли в нужное русло при помощи специальных аффирмаций, будет проще преуспеть на всех фронтах жизни. Астрологи советуют чаще говорить себе что-то позитивное, мотивирующее и вдохновляющее.

Ракам, чтобы встретить лето во всеоружии, стоит перестать фокусироваться на негативных мыслях, прошлых неурядицах, досадных ошибках и обидах. Накручивать себя гораздо проще, чем настроиться на позитивную волну, но такое восприятие мира может принести много проблем, так что будьте бережны к себе.

Скорпионам звезды советуют чаще обращаться за помощью к интуиции. Летом будет гораздо проще слушать свой внутренний голос, который подскажет, как избежать проблем и вступить на путь удачи, благополучия и успеха.

Рыбам очень важно выбраться из зоны комфорта и начать относиться к себе максимально строго. Если этого не сделать, то удача отвернется, а Вселенная пошлет им череду испытаний и проблем. Столкнувшись с неприятностями этим летом, в первую очередь нужно искать причины внутри себя — это поможет искоренить недостатки и стать лучше.

Лето 2020 года, как и любое другое, является временем расцвета сил, эмоций и счастливых перемен. Поэтому многие возлагают на лето большие надежды и строят грандиозные планы. Чтобы ничто не омрачило это время года, необходимо избавиться от негативных мыслей. Поэтому совет для всех перед началом нового сезона звучит так: устремите взгляд в будущее и меньше думайте о прошлых неудачах.