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Усиление защиты детей: Полиция и Минсоцполитики будут работать совместно

Усиление защиты детей: Полиция и Минсоцполитики будут работать совместно
08:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Уровень социальной защиты детей был в центре внимания рабочей встречи представителей Национальной полиции и Министерства социальной политики.

Во время встречи заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич и заместитель министра социальной политики Борис Лебедцов подписали документ о сотрудничестве между ведомствами, сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Представители Национальной полиции и Министерства социальной политики обсудили реализацию плана, который расширяет возможности для сотрудничества обеих сторон. В частности, речь шла об урегулировании законодательства в сфере повышения уровня социальной защиты детей. Особое внимание уделили вопросам по защите детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, или против которых были совершены преступления", - говорится в сообщении.

По словам Фацевича, мониторинг состояния защиты прав детей свидетельствует о необходимости усиления безопасности среды для малышей.

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"Защита детей является нашим главным долгом. Сегодня мы объединяем усилия Национальной полиции Украины и Министерства социальной политики в целях создания безопасной среды для них. От эффективности наших действий зависит их здоровье и жизнь", – отметил Фацевич.

Он добавил, что организация более безопасных и комфортных условий для жизни детей является общей ответственностью местных органов исполнительной власти и самоуправления и территориальных подразделений полиции.

Также планом предусмотрено совместное обучение и повышение квалификации уполномоченных работников Национальной полиции и Министерства социальной политики в сфере безопасности и социальной защиты детей.

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Украина, Полиция, Минсоцполитики.
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