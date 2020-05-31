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COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом

COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
10:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:В ВСУ по состоянию на утро 31 мая зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, выздоровели от COVID-19 111 человек

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 31 мая зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, подтверждено еще 12 новых случаев заболевания, выздоровели от COVID-19 111 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 31 мая в Вооруженных силах Украины болеет 119 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек… зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса", – сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке в воскресенье утром.

Военные медики уточнили, что 30 мая умер сотрудник ВСУ в Черновицкой области. Он болел с 22 мая, лечился дома под наблюдением медицинской службы. 27 мая в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в Новоселицкую центральную районную больницу, где была проведена рентгенография органов грудной клетки. В этот же день был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом: Негоспитальная двусторонняя пневмония.

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По результатам проведенного ПЦР, 28 мая у госпитализированного было подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19. Было продолжено лечение коронавируса в палате интенсивной терапии инфекционного отделения. 30 мая состояние здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности. "По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 вызванного коронавирусом SARS-CoV-2 были сопутствующие заболевания", – подчеркнули медики. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19.

В изоляторе воинской части (Харьковская обл.) находится 1 военнослужащий. Симптомы заболевания отсутствуют. Еще одиннадцать человек (Киевская обл. - 9 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская обл. - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 453 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 105 человек. Как сообщалось, 25 мая был зарегистрирован третий летальный случай от коронавируса в ВСУ. Умер сотрудник Вооруженных сил Украины во Львовской области. 6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ. 16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

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Украина, ВСУ, Коронавирус.
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