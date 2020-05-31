Декларация: замглавы Минэкономики в прошлом году получил 1,8 миллиона

Новости Украины:Замминистра экономики Романович задекларировал 1,8 млн грн доходов за 2019 год.

Заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович указал 1 млн 831 тыс. 840 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 512 056 грн, доход от занятия предпринимательской деятельностью – 1 114 984 грн, доход от отчуждения движимого имущества – 200 тыс. грн и доход от отчуждения ценных бумаг – 4 800 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 913 817 грн доходов.

Также он указал в декларации 186 986 грн на банковских счетах и 2 тыс. долларов наличных средств, а жена – 7 500 грн и 20 952 доллара на банковских счетах.

Замминистра владеет 50% квартиры (64,9 кв. м) в Харькове и арендует квартиру (103,4 кв. м) в Киеве.

Кроме того, он имеет автомобиль Тoyota Corolla 2009 года выпуска.

Согласно декларации Романович с женой владеют ООО "Смарт Маркетинг Солюшинз".