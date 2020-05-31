347 тыс налички и кредит на более чем 3,3 млн: что задекларировал Ермак

Новости Украины:Андрей Ермак подал ежегодную декларацию, в которой указано, что он имеет кредит на более чем 3,3 млн грн, а также корпоративные права в нескольких компаниях.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подал ежегодную декларацию, в которой указано, что он имеет кредит на более чем 3,3 млн грн, а также корпоративные права в нескольких компаниях. Кроме того, имеет наличными 347 тыс. долларов и 50 тыс. евро.

Об этом сообщает данные декларации, размещенной на сайте НАПК.

Так, Ермак владеет квартирой в Киеве стоимостью более 3,5 млн грн и пользуется автомобилем Toyota Camry. Также он владеет корпоративными правами в нескольких компаниях, в частности, владеет 50% ООО Международная юридическая компания и 99% ООО "Гарнет Интернешнл медиа групп". Кроме того, он является конечным бенефициарным владельцем нескольких компаний.

Доходы по основному месту работы в ОП Ермак задекларировал в общей сумме более 102 тыс. грн, доход от предпринимательской деятельности он задекларировал в сумме 151 тыс. грн.

Что касается денежных активов, то на счетах в различных банках у него 27,4 тыс. грн, наличными имеет 347 тыс. долларов и 50 тыс. евро.

Также он задекларировал средства, которые занял третьим лицам, в сумме более 1,3 млн грн.

Кроме того, в декларацию внесены суммы, которые определены как задолженность перед декларантом от ООО "Гарнет Интернешнл медиа групп" - более 3,3 млн грн и 4,9 млн грн.

Также Ермак задекларировал кредит, который брал на покупку квартиры в столице, в сумме более 4,3 млн грн. Сейчас ему осталось выплатить более 3,3 млн грн.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год, согласно которой доходы Главы государства и членов его семьи составили 28 млн грн.