Итоги дня 31 мая: смягчение карантина, блокирование "Тисы" и триумф SpaceX

В Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случаев заражения
В Украине на 9:00 31 мая зафиксировано уже 23 672 случая коронавирусного заболевания COVID-19.
В Украине с 1 июня в рамках смягчения карантинных мер, заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки.
С 1 июня в рамках смягчения карантинных мер в Украине заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки.
В Украине 5 областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Работа пункта пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе возобновлена.
На КПП "Тиса" (украинско-венгерская граница) несколько дней назад образовались огромные очереди на въезд в Украину.
31 мая водители микроавтобусов в знак протеста против действий таможенников заблокировали пункт пропуска.
В Беларуси прохошли массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты.
В столице Беларуси и других городах в воскресенье прошли массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты.
Прошли массовые задержания оппозиционных активистов. Задержание проходили в Гродно, Витебске, Гомеле. В Минске неизвестные похитили оппозиционера Николая Статкевича.
Иран решил не отдавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ.
Иранские власти решили не отправлять на Украину бортовые самописцы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который ошибочно сбили в январе.
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
До 21 февраля Тайсон Фьюри обязан провести бой с Диллианом Уайтом.
Британец Энтони Джошуа считает, что Владимир Кличко был достоин большего и сам пытается быть похожим на украинца.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал, почему он хочет быть похожим на Владимира Кличко.
Правительство Австрии одобрило проведение двух гонок Формулы-1
Сезон Формулы-1 2020 года стартует в Австрии 5 июля, после чего еще одна гонка пройдет 12 июля.
ПСЖ оформил громкий трансфер
Нападающий Интера Мауро Икарди на полноценной основе перешел в Пари Сен-Жермен, за который он выступал на правах аренды в сезоне-2019/20.
В США успешно отправили на орбиту ракету Crew Dragon с астронавтами NASA
В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX - Crew Dragon.
Запущенный 30 мая корабль Crew Dragon с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС.
Роскосмос поприветствовал запуск Crew Dragon
Илон Маск напомнил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину его предложение США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.
Украинская власть для достижения успеха должна действовать по примеру американской компании SpaceX Илона Маска, считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма
Умер рок-гитарист и продюсер Боб Кулик
Известный американский рок-гитарист и продюсер Боб Кулик умер на 71-м году жизни.
Известный украинский гитарист сыграет легендарные хиты в онлайн-формате
Украинский гитарист Андрей Остапенко проведет онлайн-выступление "Guitar Nights".
Анонс Xiaomi Mi Band 5 состоится через полторы недели
На публичном аккаунте Xiaomi Mall в китайской социальной сети WeChat назвали дату официальной презентации нового фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5.