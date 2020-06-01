Итоги дня 31 мая: смягчение карантина, блокирование "Тисы" и триумф SpaceX

1 В Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случаев заражения В Украине на 9:00 31 мая зафиксировано уже 23 672 случая коронавирусного заболевания COVID-19.

2 В Украине с 1 июня в рамках смягчения карантинных мер, заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки. С 1 июня в рамках смягчения карантинных мер в Украине заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки. В Украине 5 областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

3 Работа пункта пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе возобновлена. На КПП "Тиса" (украинско-венгерская граница) несколько дней назад образовались огромные очереди на въезд в Украину. 31 мая водители микроавтобусов в знак протеста против действий таможенников заблокировали пункт пропуска.

5 Иран решил не отдавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ. Иранские власти решили не отправлять на Украину бортовые самописцы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который ошибочно сбили в январе.

6 Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC До 21 февраля Тайсон Фьюри обязан провести бой с Диллианом Уайтом.

7 Британец Энтони Джошуа считает, что Владимир Кличко был достоин большего и сам пытается быть похожим на украинца. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал, почему он хочет быть похожим на Владимира Кличко.

8 Правительство Австрии одобрило проведение двух гонок Формулы-1 Сезон Формулы-1 2020 года стартует в Австрии 5 июля, после чего еще одна гонка пройдет 12 июля.

9 ПСЖ оформил громкий трансфер Нападающий Интера Мауро Икарди на полноценной основе перешел в Пари Сен-Жермен, за который он выступал на правах аренды в сезоне-2019/20.

11 Умер рок-гитарист и продюсер Боб Кулик Известный американский рок-гитарист и продюсер Боб Кулик умер на 71-м году жизни.

12 Известный украинский гитарист сыграет легендарные хиты в онлайн-формате Украинский гитарист Андрей Остапенко проведет онлайн-выступление "Guitar Nights".