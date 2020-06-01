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Иван Долгий: приметы и обряды на 1 июня
Иван Долгий: приметы и обряды на 1 июня

Иван Долгий: приметы и обряды на 1 июня

Иван Долгий: приметы и обряды на 1 июня
08:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Народный праздник "Иван Долгий" отмечается 1 июня (по старому стилю - 19 мая).

В этот день на Руси было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей - от непогоды, от вредителей, от дурного глаза.

С восходом солнца крестьяне ходили к хлебной ниве. Надо было отвести от поля ветра-суховеи, не дать пустоколосице родиться. Заклинали ветер так: "Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!". Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный - летним, юго-западный - верховым, северо-западный - глубником, северо-восточный - полунощником.

В полдень из веток ивы или березы плели колесо и катали вокруг поля. По представлению наших предков, этот обряд защищал хлеборост, не давая пустоколосице погубить озимые хлеба.

Говорят, что именно с этого дня появляются первые ягоды и грибы, а на полях колосится рожь. Также начинается цветение красного клевера, поздних сортов смородины и ландыша. Крестьяне старались к 1 июня посеять цветную капусту, зимнюю черную редьку, фасоль, тыкву. На почве к этому времени заканчивались заморозки, однако считалось, что посадки лучше всё-таки закрывать на ночь.

Согласно народным верованиям, с 1 июня "весна потом умывается, честному народу в пояс кланяется, на красно лето из-под белой руки глядит". В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: "На Ивана дождь несет рожь", - то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Народные приметы на 1 июня

Первые дни июня дождливые - лето будет засушливым, без большого количества осадков.

Если в этот день прохладная погода, то еще 40 дней не стоит ждать тепла.

Знаменательные события в истории: 1 июня 2020 года

На Ивана Долгого нужно огурцы сеять, тогда они уродятся и дадут богатый урожай.

Если вороны сидят, оборотив клювы в одну сторону - в ближайшее время будет сильный ветер.

Если муравьи торопятся по своим делам - к хорошей и ясной погоде, а если закрывают все норки - быть долгим и холодным дождям.

Родившиеся 1 июня любят дом и семью, отличаются консервативностью. Такие люди обычно доживают до глубокой старости и прочно стоят на ногах. При желании - они могут многого добиться. Носить им следует гелиотроп.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, Иван, 1 июня, Иван Долгий.
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