Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Коронавирус в Украине: ситуация на 1 июня
Коронавирус в Украине: ситуация на 1 июня
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июня

Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина

Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
11:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Эпидемическая ситуация в большинстве областей Украины позволяет с 1 июня переходит к следующему этапу ослабления карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильном сообщении и железнодорожные перевозки.

"С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина. На протяжении последних двух недель мы наблюдаем примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране. Эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильном сообщении и железнодорожные перевозки", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Премьер подчеркнул, что решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Согласно инфографике, которую обнародовал Шмыгаль, в регионах, которые осуществят послабление, с 1 июня будет разрешена работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, проведение групповых занятий до 10 человек (кроме групповых занятий для детей до 12 лет).

Также запустятся перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на всех видах внутреннего сообщения (только места для сидения), межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом (только места для сидения). В то же время, если перевозка осуществляется в регион в котором нету послабления карантинных мер, разрешается перевозка в границах 50% мест для сидения.

Коронавирус в Украине: ситуация на 1 июня

Кроме того, разрешено посещение занятий в учреждениях образования (группы до 10 лиц), проведение аттестаций, получение документов о профтехническом и высшем образовании, осуществление практической подготовки на производстве, проведение лабораторных работ и тренажерных занятий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Кабмин, Карантин, Пандемия, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
02 Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
03 Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
04 Кучма: Маск победил Россию
05 В Монреаль заплыл горбатый кит (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице США ввели комендантский час
В столице США ввели комендантский час
Первый день лета: прогноз погоды на 1 июня
Первый день лета: прогноз погоды на 1 июня
Камеры автофиксации в Киеве: уже сотни зафиксированных нарушителей
Камеры автофиксации в Киеве: уже сотни зафиксированных нарушителей
Градус опасности: в какой момент нужно сбивать высокую температуру
Градус опасности: в какой момент нужно сбивать высокую температуру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь