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Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики

Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики
15:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о Национальном совете по вопросам антикоррупционной политики и утвердил его персональный состав.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, председателем Национального совета является Президент, его заместителем - руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В состав Нацсовета вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы безопасности Иван Баканов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр финансов Сергей Марченко, председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко, заместитель руководителя ОП Роман Машовец, председатель Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Новиков, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Членами Нацсовета по согласию являются Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" Андрей Боровик, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.

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В состав Нацсовета входят и другие представители власти и общественных организаций.

Предусмотрено, что работу по сопровождению деятельности Национального совета, рассмотрение обращений и предложений по вопросам, относящимся к компетенции этого органа, осуществляет соответствующее подразделение канцелярии Президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Национальный совет, Владимир Зеленский, Офис Президента.
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