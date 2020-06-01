Разумков: Нардепы должны выступать в Раде на украинском языке

Новости Украины:Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что законы парламент принимает на украинском языке, и выступления и обсуждения их в парламенте должны проходить на государственном языке.

Об этом Разумков сказал на брифинге в понедельник, 1 июня, комментируя законопроект №3084, в котором предлагается разрешить выступления в парламенте на языках нацменьшинств с обеспечением перевода на украинский, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если мы говорим о выступлениях народных депутатов Украины, я думаю, что они должны быть на государственном языке. Это государственная организация, мы принимаем законы на украинском языке, и, видимо, представлять их и выражать позиции по ним также должны на государственном языке", - отметил спикер.

Разумков также отметил, что этот законопроект на сегодняшний день не рекомендуется комитетами к рассмотрению.

В то же время Председатель ВР также еще раз подтвердил свою позицию о необходимости изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Мою позицию, я думаю, что вы слышали и ранее, до того, как я стал Председателем Верховной Рады, до того, как я попал в большую политику вообще. И она не будет меняться, в отличие от моих коллег. Она такая, какая она, - кому-то она нравится, а кому-то нет. Но я не буду флюгером и не буду менять ее... Еще во время избирательной кампании ... мы говорили, что такие вопросы должны объединять общество, и политики должны это делать, а не создавать дополнительный "хайп" для того, чтобы, возможно, получить 1-2% на выборах", - сказал Разумков.

Он также поставил вопрос, связаны ли непосредственно вопросы гуманитарной политики с возвращением временно оккупированных территорий.

"Если вы говорите о том, как должен выглядеть тот или иной закон - он должен устраивать граждан Украины, несмотря на то, где они проживают, на каком языке разговаривают. Но все они - граждане нашего государства. Никто не говорит о втором, третьем, пятом или десятом государственных языках. Однако когда мы возвращаемся к вопросу наших иностранных партнеров, мы же их уважаем, но как-то мои коллеги избирательно уважают позиции тех или иных институтов", - отметил Разумков.

Он также напомнил о позиции Венецианской комиссии относительно "языкового" закона и отметил, что мы должны учитывать позиции всех.

"Я думаю, что есть вопросы, которые должны устраивать всех", - сказал спикер.

"Мы, пожалуй, единственная политическая сила, которая, идя на выборы, не нарушала этих вопросов - ни языка, ни многих других, которые бы делили общество. Я понимаю, что сейчас приближаются опять выборы, я понимаю, что для некоторых политических сил это единственный путь сохранить, возможно немного приумножить свой результат. Но я и тогда, и сейчас говорил о том, что все вопросы, которые раскалывают общество, они не должны быть у политиков на устах", - считает Разумков.

Как сообщалось, ранее Разумков в интервью изданию "Главком" заявил, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" надо изменять.

В Верховной Раде 18 февраля был зарегистрирован законопроект №3084, в котором предлагается разрешить выступления в парламенте языках нацменьшинств с обеспечением перевода на украинский язык. Авторами проекта закона является нардеп от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Олег Волошин и член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.