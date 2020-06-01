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Кривые заболеваемости коронавирусом в Украине ухудшаются второй день подряд

Кривые заболеваемости коронавирусом в Украине ухудшаются второй день подряд
16:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число новых заболевших за сутки, усредненное за последние 7 и 14 дней, растет два дня подряд. Это произошло впервые с момента ослабления карантина 11 мая этого года, свидетельствует статистика Минздрава.

Число новых заболевших за сутки, усредненное за последние 7 и 14 дней, растет два дня подряд. Это произошло впервые с момента ослабления карантина 11 мая этого года, свидетельствует статистика Минздрава.

Согласно ей, 29 мая Украина вышла на среднесуточный локальный минимум заболевших за последнюю неделю в 375 чел., однако спустя два дня этот показатель ухудшился до 395.

На 29 мая был зафиксирован и суточный локальный минимум заболевших в среднем за две недели – 382 чел., однако теперь это значение ухудшилось до 385 чел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пять-шесть дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

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По этим показателям пик заболеваемости в Украине был соответственно 6 и 10 мая и составлял 476 и 474 новых заболевших в сутки соответственно.

Помимо того, последние два дня ухудшается и другая важная кривая – число болеющих COVID-19 в настоящее время. Такая негативная динамика этого графика зафиксирована впервые после второго этапа послабления карантина 22 мая. В результате предыдущий пик текущих больных в 13,39 тыс. от 24 мая был побит сначала 30 мая – 13,43 тыс., а 31 мая он достиг показателя в 13,6 тыс. чел.

Минздрав также сообщил, что 31 мая Киев перестал соответствовать установленным правительствам требованиям для послабления карантина: инцидентность (среднее число новых больных за последние семь дней) превысила 12 чел. на 100 тыс. населения. По данным ведомства, в первый день июня этот показатель ухудшился с 12,2 до 13,18.

Помимо Киева, еще пять областей нарушают показатели для послабления карантина, и лишь одна из них – Донецкая – по второстепенному показателю числа тестов. В двух областях – Волынской и Львовской – за последние два дня показатель инцидентности, как и в Киеве, отдалился от барьера в 12 и достиг соответственно 14,45 и 13,54.

В Ривненской и Волынской областях ситуация, наоборот, улучшилась, однако показатель инцидентности там все еще очень далек от предельно допустимого для послаблений – соответственно 29,15 и 32,62.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений.

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Минздрав, Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус, Covid-19.
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