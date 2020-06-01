Фейки о 5G и коронавирусе: в Минцифры напомнили о средневековье и ведьмах

Новости Украины:4G и 5G мобильная связь не вредна для здоровья и не распространяет коронавирус.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития инфраструктуры Александр Шелест, сообщается на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook.

"Сейчас существует много фейков, что 4G и 5G распространяют коронавирус или другие заболевания. Должен отметить, что это полная ложь. Это манипуляция, которая подобна тому, как в средние века жгли ведьм. Любой научный подход подтверждает, что вреда от 3G , 4G и 5G не выявлено ", - заявил он.

В ведомстве добавили, что подробнее о влиянии 5G на организм человека можно узнать на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщалось ранее, в Великобритании сожгли уже не менее 20 вышек разных мобильных операторов из-за слухов, что технология мобильной связи 5G способствует распространению коронавируса.