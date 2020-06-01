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Зеленский: Дети вдохновляют нас делать мир лучше

Зеленский: Дети вдохновляют нас делать мир лучше
20:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лоттой Сильвандер сотрудничество в сфере защиты безопасности и прав детей, сообщает пресс-служба президента.

Владимир Зеленский поблагодарил ЮНИСЕФ за поддержку и сотрудничество с Украиной.

"Мы очень благодарны ЮНИСЕФ за поддержку и сотрудничество с Украиной. Дети вдохновляют нас делать мир лучше. У некоторых наших детей, особенно тех, кто принадлежит к уязвимым группам, есть много проблем. Нам нужно больше программ с ЮНИСЕФ, и мы должны прилагать больше усилий, чтобы подарить украинским малышам счастливое детство, которое они заслуживают", - заявил президент во время встречи с Сильвандер в понедельник.

"Мне очень приятно, что Украина присоединилась к Декларации о безопасных школах. Дети - это наше будущее, которым мы рискуем, если не защитим их должным образом", - подчеркнул он.

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Зеленский и Сильвандер обсудили возможности социальной поддержки детей, которые проживают за чертой бедности. Сильвандер подчеркнула, что пандемия COVID-19 стала вызовом для будущего детей в Украине и мире, особенно для детей до трех лет и детей, которые воспитываются в многодетных семьях и одинокими родителями.

"Бедность также часто является причиной того, что многие дети оказываются в институциях и лишены права на семью. Мы надеемся, что лидерство президента Украины позволит осуществить реальные шаги для улучшения жизни каждого ребенка в Украине. ЮНИСЕФ подтверждает готовность работать совместно с украинскими властями для внедрения этих изменений", - отметила Сильвандер.

"Мы хотели бы использовать инструменты менеджмента и опыт ЮНИСЕФ, чтобы быстрее имплементировать программу социальной защиты детей", - резюмировал Зеленский.

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Президент Украины, ЮНИСЕФ, Владимир Зеленский, Лотта Сильвандер.
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