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Елена Зеленская посетила дом для детей-сирот с инвалидностью

Елена Зеленская посетила дом для детей-сирот с инвалидностью
20:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Супруга Президента Елена Зеленская и глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер посетили частное заведение соцзащиты для детей-сирот с инвалидностью и ознакомились с условиями ухода воспитанников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Практика малых групповых домов очень распространена в мире. С работой одного из таких я имела возможность ознакомиться во время визита в Литовскую Республику и была поражена результатами. Для Украины такие дома пока новое явление, но сегодня я еще раз убедилась, как могут меняться дети с инвалидностью, когда их окружает настоящая забота. И уверена, что такие формы воспитания являются лучшей альтернативой традиционным детским домам и интернатам, и их важно развивать», - отметила Зеленская.

Она подчеркнула, что повседневность учоеждения социальной защиты почти не отличается от устоявшегося домашнего обихода.

По мнению первой леди, именно такая семейная среда является залогом интеграции детей с инвалидностью в общество и уменьшением их социального отчуждения.

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В первом в Украине малом групповом доме Happy Home воспитывается шестеро детей-сирот с инвалидностью в возрасте от пяти до восьми лет. Дети живут, как в обычной семье. Они имеют свои комнаты, учатся самостоятельно соблюдать правила элементарной гигиены, приобщаются к домашним делам, приобретают знания индивидуально, готовятся к обучению в инклюзивных классах и делают попытки взаимодействовать с социумом: общаются с соседями, играют вместе с другими детьми.

За организацию быта, кормления, образования и досуга воспитанников отвечают социальные работники и их помощники - няня, психолог, педагог, врач-реабилитолог, логопед. По словам специалистов, несмотря на тяжелые диагнозы, в развитии детей наблюдается прогресс.

Как отметила директор Happy Home Оксана Сидорчук, учреждения такого типа - это возможность для детей, имеющих малые шансы проживать в семьях, избежать изоляции на всю жизнь.

«Мы создаем условия для реабилитации детей-сирот с инвалидностью, чтобы они стали для нас своими, для друзей - нужными, для школы - способными, для жизни - подготовленными, для кого-то - любимыми и принятыми», - подчеркнула она.

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ЮНИСЕФ, Елена Зеленская, Лотта Сильвандер, Happy Home.
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