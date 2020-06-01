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Суд смягчил меру пресечения Чорновол

Суд смягчил меру пресечения Чорновол
22:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Суд продлил бывшему депутату Татьяне Чорновол меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, но разрешил находиться днем не только в селе, где она проживает, но и в пределах Киева и Киевской области.

Об этом сообщила ее адвокат Ирина Кузина.

«Это было заседание по продлению меры пресечения, подал ходатайство прокурор. Он просил меру пресечения продолжить в том объеме, как постановил Киевский апелляционный суд 24 апреля. Судья удовлетворила ходатайство прокурора. Единственное, что написала, что в дневное время ей можно находиться не только в селе Гора, где Татьяна Николаевна проживает, но и в пределах Киева и Киевской области без разрешения следователя. Это связано с тем, что она работает в городе Киеве», - сказала Кузина.

Как сообщалось, ГБР сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса Партии регионов в 2014 году.

Чорновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

ГБР предъявило экс-депутату Чорновол подозрение в убийстве

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Чорновол жаждой мести.

16 апреля Печерский суд избрал Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако 24 апреля Киевский апелляционный суд изменил его на ночной домашний арест.

Чорновол - народный депутат Украины VIII созыва, украинский журналист и общественный деятель, екскореспондент информационно-аналитических изданий «Левый берег», «Украинская правда», «Обозреватель».

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Киев, Киевская область, Суд, ГБР, Татьяна Чорновол.
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