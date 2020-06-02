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Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине

Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В ООН раскритиковали условия пересечения линии разграничения с ОРДЛО.

В ООН призывают Украину систематизировать выдачу разрешений на пересечение линии разграничения с оккупированными Россией территориями на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

"На востоке Украины закрытие всех пунктов въезда-выезда с конца марта значит, что сотни людей, которые, вероятно, сталкиваются со срочной необходимостью пересечения линии разграничения, не могут систематически получать помощь", - отмечается в заявлении.

В целом ООН признает усилия Украины, направленные на обеспечение возможности пересечения линии разграничения в ряде исключительных случаев.

Лубрани считает, что введение понятных и четко определенных критериев очень важно для тех, у кого есть законные основания для пересечения линии разграничения.

Она также подчеркнула, что количество граждан Украины, которым срочно необходимо пересечь КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО, продолжает расти ежедневно.

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"Я обращаюсь ко всем заинтересованным сторонам и подчеркиваю необходимость введения прозрачного и эффективного механизма рассмотрения таких случаев, а также прошу ускорить выдачу разрешений на пересечение линии разграничения в случае срочных обстоятельств, пока действуют ограничения, связанные с пандемией COVID-19", - добавила координатор ООН.

Как сообщалось, 22 марта в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса был временно приостановлен пропуск через линию разграничения на Донбассе.

Контрольные пункты въезда-выезда могут там полноценно начать работу не раньше 22 июня.

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ООН, ОРДЛО, Оснат Лубрани, Covid-19.
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