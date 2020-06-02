Тимофей Грядочник, Фалалеев день: приметы и обряды 2 июня

Новости Украины:Православная церковь 2 июня почитает мучеников Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру во Христа при правлении римского императора Нумериана.

Мученики Фалалей, Александр и Астерий пострадали за христианскую веру при правлении римского императора Нумериана (283-284).

В цар­ство­ва­ние Ну­ме­ри­а­на (в 283–284 годах) пра­ви­тель го­ро­да Эгеи разо­слал во­и­нов разыс­ки­вать хри­сти­ан. К нему при­ве­ли 18-лет­не­го Фа­ла­лея. На рас­спро­сы пра­ви­те­ля Фала­лей от­ве­чал, что он хри­сти­а­нин и ро­дом из Ли­ва­на (Си­рии), а также знает врачебное дело. Выяснилось, что отец Фала­лея был во­е­на­чаль­ни­ком, а брат – ипо­ди­а­ко­н. Фа­ла­лей отказался отречься от христианства и заявил о готовности принять мученическую кончину.

Однако палачи Алек­сандр и Асте­рий, вопреки указанию правителя, не стали мучить юношу. Когда правитель узнал об обмане, то приказал мучить и их.

Святой Фалалей был убит в 284 го­ду.

На Руси этот день называли "грядочник", "тепловей", "Фалалей-тепловей", "Фалалей-огуречник".

Фалалеев день – отличная пора для высаживания на грядки огурцов. Если посеять их в этот день, растения дадут хороший урожай.

Высаживать огурцы нужно втайне от любопытных глаз. Скрывали этот процесс не только от соседей, но даже от домочадцев, которые не принимали участия в садово-огородных работах. Особенно таились при посадке первой гряды.

Верили, что если кто-нибудь посторонний увидит первый плод, то все плети пожухнут.

Что нельзя делать 2 июня:

Будущим мамам нельзя в этот день ходить в гости: могут сглазить. Также беременным ни в коем случае нельзя вязать, шить, делать узлы. В противном случае сидящий в животе ребёнок может запутаться в пуповине.

Если до обеда рассказать плохой сон, он сбудется.

В этот день нельзя ругаться с семьей, чтобы не начались серьезные проблемы в отношениях.

Запрещено употреблять любую пищу, кроме вареной, так как можно навлечь болезнь.

Не стоит стричь ребёнка, которому не исполнилось 7 лет, иначе вместе с волосами можно лишить его защиты от врагов.

Запрещено в этот день отдавать детские вещи. Велика вероятность того, что их бывших хозяин будет плохо расти.

Не рекомендуется оставлять малышей с чужими людьми: соседями, друзьями или коллегами. Считается, что во второй день лета дети очень уязвимы.

Считалось, что если в это время на елях много шишек, то будет хороший урожай овощей. Была и присказка: "Коли лягушки расквакались – непременно огурцов наквакают".

Существовали и погодные приметы. Если вечером выпадает обильная роса, то на следующий день будет солнечная погода. Если утки постоянно ныряют и плещутся, то следующий день будет дождливым.

Народные приметы на 2 июня:

Если на елях много шишек – можно ждать хороший урожай огурцов.

Утром радуга и пчелы – к дождю.

Вечером большая роса – завтра будет солнце.

День пасмурный – июнь будет засушливый.

Солнце зашло в тучу – возможно ненастье.

Человек, родившийся в этот день, – хороший огородник.

Кроты вышли из норы - к сильному дождю.

Коли лягушки расквакались - огурцов наквакают.

Дождь - много грибов, к засушливому лету.

Чем больше вечером росы - тем жарче на следующий день.

2 июня опасайтесь не чёрного, а рыжего кота. Если он перешёл вам дорогу, ищите другой путь. Или готовьтесь расстаться с деньгами. Это может быть как их потеря, так и крупная и бесполезная трата. Или даже кража.