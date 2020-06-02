Тимофей Грядочник, Фалалеев день: приметы и обряды 2 июня

Мученики Фалалей, Александр и Астерий пострадали за христианскую веру при правлении римского императора Нумериана (283-284).
В царствование Нумериана (в 283–284 годах) правитель города Эгеи разослал воинов разыскивать христиан. К нему привели 18-летнего Фалалея. На расспросы правителя Фалалей отвечал, что он христианин и родом из Ливана (Сирии), а также знает врачебное дело. Выяснилось, что отец Фалалея был военачальником, а брат – иподиакон. Фалалей отказался отречься от христианства и заявил о готовности принять мученическую кончину.
Однако палачи Александр и Астерий, вопреки указанию правителя, не стали мучить юношу. Когда правитель узнал об обмане, то приказал мучить и их.
Святой Фалалей был убит в 284 году.
На Руси этот день называли "грядочник", "тепловей", "Фалалей-тепловей", "Фалалей-огуречник".
Фалалеев день – отличная пора для высаживания на грядки огурцов. Если посеять их в этот день, растения дадут хороший урожай.
Высаживать огурцы нужно втайне от любопытных глаз. Скрывали этот процесс не только от соседей, но даже от домочадцев, которые не принимали участия в садово-огородных работах. Особенно таились при посадке первой гряды.
Верили, что если кто-нибудь посторонний увидит первый плод, то все плети пожухнут.
Что нельзя делать 2 июня:
Будущим мамам нельзя в этот день ходить в гости: могут сглазить. Также беременным ни в коем случае нельзя вязать, шить, делать узлы. В противном случае сидящий в животе ребёнок может запутаться в пуповине.
Если до обеда рассказать плохой сон, он сбудется.
В этот день нельзя ругаться с семьей, чтобы не начались серьезные проблемы в отношениях.
Запрещено употреблять любую пищу, кроме вареной, так как можно навлечь болезнь.
Не стоит стричь ребёнка, которому не исполнилось 7 лет, иначе вместе с волосами можно лишить его защиты от врагов.
Запрещено в этот день отдавать детские вещи. Велика вероятность того, что их бывших хозяин будет плохо расти.
Не рекомендуется оставлять малышей с чужими людьми: соседями, друзьями или коллегами. Считается, что во второй день лета дети очень уязвимы.
Считалось, что если в это время на елях много шишек, то будет хороший урожай овощей. Была и присказка: "Коли лягушки расквакались – непременно огурцов наквакают".
Существовали и погодные приметы. Если вечером выпадает обильная роса, то на следующий день будет солнечная погода. Если утки постоянно ныряют и плещутся, то следующий день будет дождливым.
Народные приметы на 2 июня:
Если на елях много шишек – можно ждать хороший урожай огурцов.
Утром радуга и пчелы – к дождю.
Вечером большая роса – завтра будет солнце.
День пасмурный – июнь будет засушливый.
Солнце зашло в тучу – возможно ненастье.
Человек, родившийся в этот день, – хороший огородник.
Кроты вышли из норы - к сильному дождю.
Коли лягушки расквакались - огурцов наквакают.
Дождь - много грибов, к засушливому лету.
Чем больше вечером росы - тем жарче на следующий день.
2 июня опасайтесь не чёрного, а рыжего кота. Если он перешёл вам дорогу, ищите другой путь. Или готовьтесь расстаться с деньгами. Это может быть как их потеря, так и крупная и бесполезная трата. Или даже кража.