Новости Украины:В Украине 328 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 388 выздоровели, 9 ранее заболевших умерли.

328 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро вторника, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 388 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 340 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 31 мая – о 468 новых заболевших, 30 мая – о 393.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 535 человек, что на меньше, чем днем ранее.

Онлайн-брифинг с участием Министра здравоохранения Максима Степанова с переводом на язык жестов.

На Львовщине еще одна смерть от коронавируса.