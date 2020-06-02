На Львовщине еще одна смерть от коронавируса

Новости Украины:Во Львовской области еще одна смерть пациента с коронавирусом.

За последние сутки во Львовской области - 34 положительных ПЦР-теста на COVID-19, в общем 1734 инфицированных коронавирусом. При этом уже 58 летальных случаев. Об этом сообщает Львовский горсовет.

"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 1734 случая инфицирования коронавирусом, из них 58 - летальные", - говорится в сообщении.

Так, во Львовской области подтверждено еще одну смерть пациента с коронавирусной инфекцией, уже посмертно. Это 79-летняя жительница Львова. Пациентка умерла в 8-мой городской клинической больнице 22 мая. Диагноз инфицирования коронавирусом подтверждено посмертно. Болела сахарным диабетом.

При этом в области в целом 438 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 506 ПЦР-тестов, из которых 34 - положительные (из них 23 - жители Львова).