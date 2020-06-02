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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июня

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июня
12:50 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 3 июня.

День святых Елены и Константина

В народном календаре дата получила названия Аленкин день. Православная церковь 3 июня вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.

Она была матерью римского императора Константина I и прославилась своей деятельностью по распространению христианства. По ее инициативе в Иерусалиме были проведены раскопки, в ходе которых были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии. 

В этот день было принято сеять коноплю и лен, если же что-то препятствовало сеянию, то старались хотя бы положить начало этому делу и хоть горсточку льна бросить в землю. 

Лен сеяли в последнюю четверть луны, при теплом ветре после полудня. Если же посеять его при северном ветре, то вырастит жестким. 

Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее, а вечером собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Девицы плели и трепали воображаемый лен, будто бы пытаясь выбить из него серебряное семя, сучили кудель. Они верили, что святая Алена увидит старание и позаботится о судьбе девушек. 

Кроме того нельзя сплетничать, ругаться и конфликтовать.

Всемирный день велосипеда

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года (резолюция 72/272). Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

Поэтому, основываясь и подтверждая уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который является простым, недорогим, надежным и приемлемым видом транспорта, ООН поддержало это предложение. А поскольку велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, то его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. И все это соответствует Целям в области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.

Политика популяризации велосипедов в мире ведется давно. Выделяются велосипедные дорожки и соответствующая инфраструктура, обустраиваются охраняемые велостоянки, работает система проката велосипедов, когда из ближайшего места берут велосипед по кредитной карте, а возвращают на любую удобную парковку, пассажирские поезда оснащаются специальными вагонами для пассажиров с велосипедами и тому подобное. Такая политика помогает разгрузить центры городов от автомобилей, улучшить экологическую обстановку.

Всемирный день бега

Международный день бега (Global Running Day) ежегодно проводится в первую среду июня с 2009 года. Сегодня событие поддерживают тысячи людей в 122 странах мира, которые начинают середину недели с приятной утренней пробежки и выкладывают фото в социальные сети с хэштегом #globalrunningday.

"Не имеет значения, как быстро и как далеко вы бежите — важно, что вы участвуете, — написано на сайте GlobalRunningDay. — Как вы делаете это, зависит от вас. Бегите вокруг квартала, возьмите собаку на прогулку, позвоните друзьям и поиграйте с ними в парке. Важно то, что вы активны и вдохновляете других присоединиться к вам".

День рождения парашюта

3 июня - День рождения парашюта, отмечается не просто так, поскольку именно в эту дату французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар, поклонник прыжков с большой высоты, организовал спуск на собственном парашюте с 300 метров обычной собаки. Смелый эксперимент удался на все сто процентов - животное на глазах у изумленной и благодарной публики удачно приземлилось лапками на землю, а было это в далеком 1785 году.

Тимофей Грядочник, Фалалеев день: приметы и обряды 2 июня

В этот праздничный день особенно подчеркивается значимость этого изобретения, в том числе вспоминаются серьезные операции, реализовать которые в военные годы можно было лишь с помощью парашюта. Не забыты и геологи, разведчики, путешественники, в чьей жизни было множество историй, связанных с изобретением, актуальность которого сложно переоценить.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 3 июня, Всемирный день велосипеда, Всемирный день бега, День рождения парашюта, День святых Елены и Константина.
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