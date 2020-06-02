COVID-19 в Украине: Ляшко рассказал, возможно ли сокрытие данных о смертности

Новости Украины:В Минздраве признали, что система здравоохранения не выявляет все случаи смертности.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, возможно ли сокрытие данных о смертности в результате заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Вопрос: а зачем (скрывать смертность, – ред.)? Что такое распространение паники, когда мы видим мировую динамику и диапазон смертности? Если данные зафиксированы, на национальный уровень поднимается статистика, мы ее обнародуем, ежедневно проводится брифинг", - отметил Ляшко.

При этом, заявил он, система здравоохранения не выявляет все случаи смертности.

"Другой вопрос – что если мы посмотрим отчеты Всемирной организации здравоохранения и так далее, сможем увидеть, что система охраны здоровья не выявляет все случаи, но это не сокрытие данных", - подчеркнул главный санитарный врач.

Как сообщалось, Ляшко также рассказал, когда в Украине начнут открывать кинотеатры и санатории.