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ВАКС обязал НАБУ открыть дело по "пленкам Ермака"

ВАКС обязал НАБУ открыть дело по "пленкам Ермака"
00:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Суд обязал НАБУ открыть дело по обращению Лероса.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ зарегистрировать жалобу народного депутата Гео Лероса относительно совершения уголовного преступления братом главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 2 июня, следственный судья ВАКС частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам", - говорится в сообщении.

Как сообщили в суде, в заявлении содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых якобы один из родственников высокопоставленного чиновника Офиса Президента Украины осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти.

"Следует отметить, что, вынося такое решение, следственный судья не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а только обязует внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование указанных фактов. Правовая квалификация определяется органом досудебного расследования", - отметили в ВАКС.

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Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос (фракция партии "Слуга народа") опубликовал в Facebook несколько видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака обсуждает с собеседниками якобы вопросы о назначениии на государственные должности.

Ермак обратился в связи с обнародованным видео в Службу безопасности и Государственное бюро расследований, поскольку, по его словам, речь идет о спланированной акции и вопросах национальной безопасности.

В САП сообщили, что было открыто уголовное производство по обращению Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

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ГБР открыло производство по заявлению Ермака относительно распространения материалов о якобы продаже государственных должностей.

СБУ объединила два уголовных производства в отношении Лероса в одно дело.

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Суд, НАБУ, Гео Лерос, ВАКС.
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