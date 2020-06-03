Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Аваков об афтофиксации на дорогах: За один день имеем снижение количества нарушений почти 40%
Аваков об афтофиксации на дорогах: За один день имеем снижение количества нарушений почти 40%
ВАКС обязал НАБУ открыть дело по "пленкам Ермака"
ВАКС обязал НАБУ открыть дело по "пленкам Ермака"
Теннисный турнир в Цинциннати хотят перенести в Нью-Йорк
Теннисный турнир в Цинциннати хотят перенести в Нью-Йорк
СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри
СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри

Дубинский обратился к полиции из-за действий Минэкономики касательно импорта российских нефтепродуктов

Дубинский обратился к полиции из-за действий Минэкономики касательно импорта российских нефтепродуктов
00:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Дубинский считает, что бездействие Минэкономики привело к монополии РФ на рынке сжиженного газа и ДТ в Украине.

Должностные лица Департамента торговой защиты и Международной комиссии по международной торговле Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, злоупотребляя своим служебным положением, совершили сознательную подготовку проекта незаконного решения об отказе в проведении антисубсидиционного расследования по общей жалобой отечественных нефтеперерабатывающих предприятий на импорт российских нефтепродуктов.

Об этом говорится в заявлении народного депутата Украины Александра Дубинского главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко.

Он заявляет, что таким образом они совершили уголовное правонарушение по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

"21.01.2020 АО "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины", ЧАО "Укртатнафта" и ЧАО "Укрнафта" в установленном законодательством порядке обратились к Межведомственной комиссии по международной торговле, которая действует при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, с общей жалобой "О возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации. 22.05.2020 года было запланировано проведение очередного заседания Межведомственной комиссии по международной торговле Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - говорится в заявлении.

Дубинский отмечает, что за два дня до запланированного заседания, 20 мая, руководитель Департамента торговой защиты Минэкономики Наталья Сидорук подготовила и предоставила всем членам Межведомственной комиссии по международной торговле повестку дня, материалы и проекты решений голосования по каждому из вопросов. В полученных материалах по вопросу 9 повестки дня членам комиссии был предоставлен проект решения об отказе в проведении расследования по общей жалобе отечественных нефтеперерабатывающих предприятий на импорт российских нефтепродуктов, несмотря на полностью обоснованные доказательства, предоставленные в жалобе.

"Кроме того, руководитель Департамента Сидорук Н.Е. в телефонном режиме общалась с членами комиссии - просила их заблаговременно прибыть на заседание комиссии 22.05.2020 в связи с необходимостью уточнения отдельных вопросов повестки дня заседания комиссии. Предметом "уточнения", как оказалось, как раз и было голосование по вопросу 9 повестки дня заседания Межведомственной комиссии по международной торговле", - отмечает Дубинский.

Как говорится в его заявлении, отдельные члены комиссии перед началом заседания в общении с Сидорук категорически и аргументированно не соглашались с отказом в проведении антисубсидиционного расследования ввиду важности данного вопроса для обороноспособности Украины и уменьшения энергетической зависимости от страны-агрессора.

В июне газ для промышленности существенно подешевеет

"В дальнейшем, после начала заседания Межведомственной комиссии по международной торговле, всем присутствующим раздали обновленный порядок дня, в котором отсутствует вопрос 9 о совместной жалобе отечественных нефтеперерабатывающих предприятий на импорт российских нефтепродуктов. Народные депутаты, которые присутствовали на заседании комиссии, сделали попытку установить причину таких изменений в повестке дня заседания комиссии и обратились с соответствующими вопросами к Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко Игорю Ростиславовичу, который одновременно является Председателем Межведомственной комиссии по международной торговле", - говорится в заявлении.

В ответ заместитель министра экономики Тарас Качка заявил нардепам, что такого вопроса якобы и не было в повестке дня, отметил Дубинский.

"После аргументированных жалоб народных депутатов Петрашко И.Г. сразу же вспомнил, что действительно вопрос 9 повестки дня относительно совместной жалобы отечественных нефтеперерабатывающих предприятий на импорт российских нефтепродуктов был в первоначальной редакции повестки дня заседания комиссии, но был исключен из него из-за обращения и.о. Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Буславец Ольги Анатольевны с просьбой отложить рассмотрение данного вопроса до момента замены уволенного члена комиссии Чижика К.Г. В дальнейшем, в ответ на вопросы народных депутатов относительно даты рассмотрения вопроса антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа Петрашко И.Г. сообщил, что будет пытаться собраться на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле через 2 недели, о чем дополнительно сообщит всех заинтересованных лиц", - говорится в заявлении.

Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС

Дубинский подчеркивает, что промедление должностными лицами Департамента торговой защиты с предоставленным заявителями доводов, уже привело к крайне негативным последствиям для экономики государства, потому что, например 70% потребности Украины в сжижженном уже удовлетворяются поставками из страны-агрессора, которые могут быть прекращены в любой момент по команде политического руководства РФ. Практически аналогичная ситуация происходит с дизельным топливом.

"Такой критический дисбаланс является не только основанием немедленно начать антисубсидиционное расследование по заявлению жалобщиков, но осуществить иные защитные меры, предусмотренные действующим законодательством на основании возложенных на Департамент торговой защиты задач и обязанностей", - отмечает нардеп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Минэкономики, Александр Дубинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тину Кароль заметили с новым мужчиной (Фото)
02 Узнайте свои сильные стороны характера с помощью теста-иллюзии
03 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
04 Встречи лидеров "нормандской четверки": Ермак обсудил с советником Меркель разблокирование проведения
05 Viber запустил в Украине чат-бот "Незабудка": что из себя представляет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент объяснил, как решить проблему &quot;кадрового голода&quot; в Украине
Президент объяснил, как решить проблему "кадрового голода" в Украине
В Британии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс
В Британии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс
МВД: на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн
МВД: на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн
Специалистам удалось найти место с самым чистым воздухом на Земле
Специалистам удалось найти место с самым чистым воздухом на Земле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь