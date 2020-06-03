Автофикация нарушителей ПДД: в МВД опубликовали список "потенциальных убийц на дороге"

Новости Украины:Геращенко частично опубликовал список автономеров нарушителей ПДД.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал ряд автомобильных номеров, водители которых нарушали правила дорожного движения и ехали со скоростью более 170 км/ч. Он назвал их "потенциальными убийцами". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу заместителя министра в Facebook.

"Публикую список потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью более 170 и более километров в час. Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили только две из четырех букв и цифры их номерных знаков", — пояснил Геращенко.

Он сообщил, что каждый из этих нарушителей получит письмо со штрафом, и отметил, что пока это письмо дойдет до водителя — тот "может натворить немало бед". Поэтому Геращенко предложил распространить эту запись в социальной сети Facebook "чтобы предотвратить нарушения со стороны этих потенциальных дорожных убийц уже сейчас".

"Если у Вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его авто — спросите его пожалуйста — не ты ли это по пути, проехал 2-го июня со скоростью более 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих? И если это был Ваш знакомый, то во-первых, попросите его не ездить так быстро, а во-вторых, предупредите его, что скоро к Вам придет письмо со штрафом за превышение скорости", — резюмировал Геращенко.