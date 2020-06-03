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Силовики РФ пришли с обысками к 65-летней крымской татарке: МИД требует прекратить нарушения прав человека

Силовики РФ пришли с обысками к 65-летней крымской татарке: МИД требует прекратить нарушения прав человека
06:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:МИД осудило обыски по делу "батальона Челебиджихана" в оккупированном Крыму.

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко призвала прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму в связи обысками, которые российские силовики провели в доме крымской татарки Шейде Асановой.

Об этом Зеленко написала в Twitter.

"Российские силовики, стучащие в двери, иногда выламывающие их, - пугающая реальность жизни в оккупированном Крыму. Сегодня они пришли к 65-летней крымской татарке Шейде Асановой, требуя обыскать ее дом. Такие нарушения прав человека со стороны России должны прекратиться", - подчеркнула спикер МИД.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму в селе Курское Белогорского района силовики пришли с обыском к крымской татарке Шейде Асановой, сына которой заочно подозревают в участии в "крымскотатарском батальоне имени Челебиджихана".

По словам женщины, силовики сообщили, что обыск связан с уголовным делом, в рамках которого проходит ее сын Рустем Асанов, с 2016 года проживающий в Украине.

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Дискуссия о создании в структуре правоохранительных органов Украины крымскотатарского батальона в честь национального общественного деятеля Номана Челебиджихана продолжается с 2016 года. Официально этот батальон так и не был создан, тем не менее, российские спецслужбы преследуют крымчан за якобы участие в этой организации.

На сегодняшний день фигурантами "дела "батальона Номана Челебиджихана" являются Эдем Кадыров, Февзи Саганджи, Дилявер Гафаров, Нариман Межмединов. Правозащитники рассматривают преследования за участие в "батальоне имени Номана Челебиджихана" как политически мотивированные.

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МИД, Оккупированный Крым, Екатерина Зеленко, Шейде Асанова.
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