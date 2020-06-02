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Кориневич: Россия восстанавливает ядерную инфраструктуру в Крыму

Кориневич: Россия восстанавливает ядерную инфраструктуру в Крыму
05:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Кориневич говорит, что в Крыму есть признаки возобновления Россией ядерных военных объектов.

В рамках активной милитаризации оккупированного Крыма Россия принимает меры для развития на полуострове ядерной инфраструктуры и размещения средств, способных доставлять ядерное оружие.

Об этом заявил Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ.

"Что наиболее тревожит – так это то, что государство-оккупант принимает меры по "ренуклеаризации" Крыма, прежде всего путем размещения носителей и других средств, способных доставлять ядерное оружие, и активного развития ядерной инфраструктуры на полуострове", - заявил Кориневич на заседании, посвященном ситуации с безопасностью в Азово-Черноморском регионе.

Он подчеркнул, что учитывая стратегическое расположение Крыма, а также то, что Украина является стороной Договора о нераспространении ядерного оружия как неядерное государство, "размещение ядерных сил в Крыму является серьезным вызовом для действующего режима ядерного нераспространения".

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"И это должно получить должную реакцию со стороны международного сообщества", - добавил представитель Президента Украины в АРК.

Кориневич подчеркнул, что милитаризация Крыма Россией является всеобъемлющей – от сферы дошкольного образования до развертывания ракетных комплексов С-400 и наращивания и модернизации корабельного состава Черноморского флота РФ, который оснащен крылатыми ракетами типа "Калибр".

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"Российская Федерация использует полуостров как основную материально-техническую базу для военных операций в Сирии, для активных военно-морских учений и закрытия морских районов, в том числе исключительной экономической зоны Украины вокруг оккупированного Крыма. Также на полуострове имеются признаки восстановления ядерных военных объектов", - резюмировал Кориневич.

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Россия, Ядерное оружие, Оккупированный Крым, Антон Кориневич.
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