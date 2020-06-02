Резников о воде в Крым: Если РФ обратится к Киеву, то будет очень простой ответ

Новости Украины:Резников говорит, что поставки воды в Крым могут возобновиться только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отмечает, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.

Об этом сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, отвечая на вопрос о том, обращалась ли Россия к Украине на предмет возможных переговоров о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым.

"Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", - сказал Резников.

Напомним, Резников не считает, что сейчас существует угроза продвижения вглубь территории Украины войск РФ.