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Еленин день: приметы и обряды на 3 июня
Еленин день: приметы и обряды на 3 июня

Еленин день: приметы и обряды на 3 июня

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Еленин день: приметы и обряды на 3 июня
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:3 июня церковь отмечает День святой Елены, которую также называют Аленой.

Православная церковь 3 июня вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.

Также ее называют Аленой, так как в оригинале имя было похоже на оба эти имени — Олена. А еще сегодня почитают святого Константина — сына Елены. Сама же Елена прославилась тем, что одна из первых приняла христианство и хранила у себя различные Христовы реликвии — Животворящий Крест, Господен Гроб и другие.

В народном календаре дата получила название Алёна — длинные льны, Алёнкин день, Алёна-льносейка, Константин-овсяник.

Молодые девушки на Елену-леносейку ходили простоволосыми. Считалось, что в этот день распушенных кос может коснуться святая, и тогда волосы станут очень красивыми – длинными и светлыми, похожими на лен.

Так что громоздить на голове сложные прически 3 июня не стоит – глядишь, распущенный волос напитается силой от прикосновения святой царицы.

Также в этот день все жены могут обратиться к Елене с особой просьбой: чтобы она сделала семью крепкой, брак счастливым, а муж чтобы больше зарабатывал и любил свою супругу верно и нежно.

Если 3 июня надеть темную одежду, очень скоро начнутся ссоры с второй половинкой. Возможно, в вашей жизни даже появятся измены.

Что касается памяти Константина и Елены, 3 июня, то в народе этих святых связывали с сельским хозяйством и, особенно - с временем посева льна, овса, гречихи. Говорили: "Посеешь лен на Елену - будут длинные льны" - посев льна в этот день обещал быть удачным. "Ярицу, лен, гречку, ячмень и позднюю пшеницу - это Еленин день" - считалось, что стоит высаживать в этот день гречку, ярицу и другие культуры, поскольку это было благоприятное время для работ в поле и на огороде.

Сеять хлеб, напротив, заканчивали, и начинали высаживать огурцы. Посадку огурцов принято было делать тайно, не посвящая в это своих любопытных соседей и даже членов семьи, которые не участвуют в процессе. Делалось это в качестве защиты от сглаза, и если в результате огурцы вырастали желтыми и жухлыми, говорили, что их кто-то сглазил. Первый огурец принято было закапывать в землю, принося в жертву богам, чтобы те помогли получить богатый урожай.

Народные приметы на 3 июня:

  • Рябина обильно зацвела к 3 июня - примета к тому, что будет хороший урожай льна.

  • Вечером 3 июня сверчки стрекочут без остановки - примета того, что будет хорошая погода.

  • Гроза в день 3 июня - нужно прислушаться к грому. Если он звонкий - будет сильный дождь. Тихий гром 3 июня - дождь пойдет, но скоро закончится.

  • Если на Елену град - 3 декабря снег пойдет. Аналогичную погоду третьего дня зимы предвещает дождь.

  • Если погода ненастная и идет дождь, то и осень будет серой и дождливой.

  • С вечера в небе луна видна в кругу – к непогоде.

  • Пение кукушки предсказывает хорошие, теплые дни.

Знаменательные события в истории: 3 июня 2020 года

Не рекомендуется в этот день вытирать пыль с ламп, чтобы не привлечь в свою жизнь боль и обман.

Наши предки подметили, что людям, родившимся 3 июня, дана способность к рукоделию. А сны в ночь на 3 июня пустые, они не сбудутся.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 3 июня, День Елены, Еленин день, Алёнкин день, Алёна-льносейка, Константин-овсяник.
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