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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня
12:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 4 июня.

Соловьиный день, Василиск

4 июня в народном календаре называется Василисков или Соловьиный день. Этот день в народе посвящали Василиску — так называлось мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи; иногда его изображали и в виде дракона. Говорили, что Василиск в этот день вылупляется из яйца, которое 15 января снес семилетний петух, и которое высидела жаба.

Православная церковь 4 июня вспоминает мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона (память 2 марта). Мученик Василиск простым людям был не особо известен, но его имя всё равно закрепилось в народном календаре. Связано это с созвучием имени с растением василек и с чудищем Василиском. 

У крестьян на этот день существовало множество примет, по которым они пытались узнать о дальнейшей погоде, об урожае огурцов и грибов.

В день Василиска старались не заниматься никакими делами — ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки.

У девушек на Василиска был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали в реку: если венок вдруг тонул — это предвещало несчастье.

Международный день невинных детей — жертв агрессии

19 августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея ООН, «будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля», своей резолюцией (№ ES–7/8) постановила отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных детей — жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression).

День отмечается в годовщину первого налёта израильской авиации на Бейрут и ряд других населённых пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года, в ходе которого погибло большое количество мирных жителей, среди которых были и дети.

Для того, чтобы общественность не забывала о том, что во время войн погибают не только солдаты, ООН учредила Международный день детей — невинных жертв агрессии, а целью этого Дня является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психической и духовной обработке. Этот День подтверждает обязательства ООН в вопросе о защите их прав.

Международный день борьбы с кариесом

Ежегодно 4 июня весь мир отмечает Международный день борьбы с кариесом. Этот день учрежден по инициативе стоматологов. Врачи всего мира признают важность этого дня и стараются как можно больше людей просветить в вопросах гигиены полости рта и профилактики кариеса. Кариес — патологический процесс, возникающий после прорезывания зубов, при котором происходит деминерализация и размягчение твердых тканей с последующим образованием полости.

Статистика показывает, что кариес — самая распространенная болезнь среди детей. От 80 до 90 процентов детей с молочными зубами, а также около 80 процентов подростков на момент окончания школы имеют кариес. А у 95-98 процентов взрослых зубы запломбированы после лечения кариеса.

Международный день спойлеров

Праздник придуман в США, но сегодня считается глобальным благодаря распространению бесплатного контента в сети и вместе с ним тех, кто любит поспойлерить. Спойлер от английского to spoil — «гадить», «отравлять», «портить». В сегодняшнем обиходе — преждевременно раскрытая важная информация, которая портит впечатление от художественного произведения, разрушая интригу.

Еленин день: приметы и обряды на 3 июня

Спойлер — это пересказ фильма или книги с раскрытием основной интриги. Можно сказать, что спойлер — это ответ на вопрос «кто убийца?», который читатель должен узнать, как правило, в самом конце повествования. Таким образом, рассказав спойлер, можно испортить читателю увлекательное чтение книги или просмотр фильма. От слова «спойлер» в русском сленге даже образовался глагол «спойлерить», то есть сообщать или писать кому-то спойлер какого-нибудь модного блокбастера.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, 4 июня, Соловьиный день, Международный день спойлеров, Международный день борьбы с кариесом, Международный день невинных детей — жертв агрессии, Василиск.
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