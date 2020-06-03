Укроборонпром: На предприятиях насчитали 60 случаев COVID-19

Новости Украины:В Укроборонпроме дали отчет о количестве случаев коронавируса среди работников.

На этой неделе на предприятиях-участниках ГК "Укроборонпром" зафиксировано и локализовано наибольшее количество новых случаев заболевания работников коронавирусной инфекцией за время национального карантина.

Среди всех работников концерна - почти 69 тысяч человек - подтверждено 60 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Наибольшее количество больных выявлено на "Заводе точной механики "(г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.) - 7 новых случаев. Всего на предприятии COVID-19 подтвержден у 35 работников, 5 из них находятся в больнице, остальные - болеют бессимптомно. На Заводе работает 231 работник, среди 107 протестированных сейчас у большинства (62) результаты отрицательные. Тестирование работников продолжается - все тестовые системы приобретены за счет завода ", - говорится в сообщении.

По информации и.о. директора завода Владимира Дудко, все работники - и с подтвержденным, и с подозрением на заболевание, не требующие стационарного лечения, - находятся дома на самоизоляции с 18 мая. После выздоровления они обязательно пройдут повторное тестирование перед выходом на работу. Отмечается, что на заводе была проведена полная дезинфекция всех помещений, закуплены дополнительные средства медзащиты и дезинфекции, проведены повторные инструктажи для сотрудников.

По информации пресс-службы, на двенадцатой неделе национального карантина новые единичные случаи подтверждены также на Заводе имени Малышева в Харькове (2 больных) и казенном предприятии "Научно-Производственный Комплекс "Искра"(Запорожье) (2 больных). На обоих предприятиях усилены меры по контролю здоровья работников, проводится дезинфекция помещений, рабочие, которые могли иметь контакт с больными, отправлены на самоизоляцию.

В концерне подчеркнули, что несмотря на ослабление карантина в стране, ни на одном предприятии Укроборонпрома меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции не были смягчены или пересмотрены: на проходных и в течение рабочего дня продолжается постоянный контроль температуры, кафе и столовые - закрыты, работники придерживаются масочного режима и социального дистанцирования, происходит регулярная дезинфекция рабочих цехов.

"Общее количество работников всех предприятий Концерна сегодня составляет почти 69 тысяч человек, среди них подтвержденных случаев заболевания COVID19 - всего 60", - сообщили в Укроборонпроме.

Ранее, 29 мая, ГК "Укроборонпром" сообщал о 47 выявленных случаях заболевания коронавирусной инфекцией на предприятиях-участниках Концерна с начала карантина.

Как сообщалось, в целом за все время пандемии в Украине заболели 24 823 человека, из них 1791 ребенок и 4785 медицинских работников. Летальных случаев от коронавируса - 735, 10 440 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 483 новых случая.