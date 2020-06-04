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Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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"Довольно драматическая": Ермак оценил ситуацию с COVID-19 в ОРДЛО

"Довольно драматическая": Ермак оценил ситуацию с COVID-19 в ОРДЛО
06:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины:Ермак назвал ситуацию с коронавирусом на Донбассе "довольно драматической".

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на востоке Украины "достаточно драматическая". Такую оценку дал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, передает УНН.

"Сегодня ни у кого нет достоверных данных о количестве людей, инфицированных коронавирусом на оккупированных территориях", — отметил Ермак.

Он пояснил, что по этой причине украинская власть перекрыла движение через пять контрольно-пропускных пунктов на границе с территориями Донбасса, подконтрольными пророссийским боевиками.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 24 823 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 — летальные.

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Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Коронавирус, ОРДЛО, Андрей Ермак, Covid-19.
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