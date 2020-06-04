Украина в ООН: На Донбассе от российской агрессии погибли или получили ранения 172 ребенка

Новости Украины:Украина напомнила в ООН о детях - жертвах российской агрессии на Донбассе.

В день, когда международное сообщество посвящает свое внимание усилиям, чтобы положить конец страданиям невинных детей в боевых условиях, Украина напомнила в ООН о детских жертвах, вызванные российской агрессией на Донбассе.

Об этом говорится в обращении Постоянного представительства Украины при ООН с призывом к действиям, размещенном на официальной странице в сети Facebook.

"В Международный день невинных детей - жертв агрессии мы хотим напомнить об уродливом лице российской агрессии на востоке Украины, где 172 детей погибли или получили ранения; разрушено 750 учебных заведений; 430 тыс. детей страдают от психологических ран, 2 миллиона детей, женщин и мужчин подвергаются опасности мин", - отмечается в сообщении.

При этом украинская сторона призвала международное сообщество к активным действиям.

"Мы должны действовать, чтобы защитить наиболее уязвимых людей", - подчеркнули в Постоянном представительстве Украины при ООН.

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН в 1982 году постановила отмечать ежегодно 4 июня Международный день невинных детей - жертв агрессии. Этот шаг имеет целью постоянно напоминать мировой общественности о том, что на войне, во время конфликтов, террористических атак часто гибнут не только солдаты, но и невинные дети по всему миру.