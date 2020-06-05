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МИД: сообщение между Украиной и Грецией могут восстановить с 1 июля

МИД: сообщение между Украиной и Грецией могут восстановить с 1 июля
16:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Сообщение между Грецией и Украиной, при стабильной эпидемиологической ситуации, восстановят с 1 июля.

При стабильной эпидемиологической ситуации, сообщение между Грецией и Украиной восстановят с 1 июля. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Греческой Республики Никосом Дендиасом.

"Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах", - говорится в сообщении.

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Указано, что главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись опытом по противодействию распространению коронавируса COVID-19 и преодоления последствий пандемии.

"Никос Дендиас пригласил Дмитрия Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда обстоятельства это позволят. Глава МИД Украины принял приглашение. Стороны отметили важность всестороннего развития взаимовыгодных двусторонних отношений для развития торговли и инвестиций, сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательной сферах", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Дмитрий Кулеба поздравил коллегу с председательством Греции в Комитете министров Совета Европы и призвал его предоставлять приоритетное значение тематике Украины в фокусе внимания этой организации.

"Греческий министр в ответ заверил, что Греция неизменно поддерживает евроинтеграционные стремления Украины", - добавили в пресс-службе.

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Греция, Украина, МИД.
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