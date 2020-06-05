Всеукраинская школа онлайн: в МОН назвали дату завершения уроков

Новости Украины:В МОН подвели итоги работы девятой недели Всеукраинской школы онлайн и напомнили, что обучение продлится до 12 июня.

В Министерстве образования и науки подвели итоги работы девятой недели Всеукраинской школы онлайн и напомнили, что обучение продлится до 12 июня. Осталось четыре учебных дня, поскольку понедельник 8 июня - выходной. Об этом сообщает МОН.

"Подходит к концу 9-я неделя Всеукраинской школы онлайн - впереди последняя неделя обучения. Она продлится 4 дня - со вторника по пятницу, а понедельник, 8 июня, будет выходным в связи с праздником", - говорится в сообщении.

Указано, что для того, чтобы полноценно вычитать программу от начала карантина и до завершения учебного года - необходимо минимум 10 недель обучения.

"Уроки во Всеукраинской школе онлайн начались 6 апреля, поэтому продлятся до 12 июня включительно. В конце проект соберет уроки по базовым предметам по программе от начала и до конца карантина. Цель проекта - дать шанс каждому ребенку, независимо от того, как было организовано дистанционное обучение в его школе, получить доступ к хорошим учебным материалам. Очень важно, чтобы дети имели возможность пересмотреть все уроки по базовым предметам за этот период. Это поможет избежать пробелов в знаниях, которые могут повредить дальнейшему обучению", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках Всеукраинской школы также обнародуют спецуроки к важным датам. В частности, на этой неделе вышел урок ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

"Все видеоуроки в рамках проекта будут сохранены на YouTube МОН. В дальнейшем их смогут просматривать дети для повторения или же в случае других вынужденных пропусков школы. В течение 9 недель в рамках проекта на YouTube МОН было опубликовано 1 тыс. 668 видеоуроков. Из них 239 уроков - для начальной школы (1-4 классы)", - добавили в пресс-службе.