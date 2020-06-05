Безлимитный интернет: За время карантина 68 тысяч медиков получили бонусы

Новости Украины:В Украине за время карантина национальный телеком-оператор предоставил 68 тысячам медиков бонусы и безлимитный интернет.

За время карантина национальный телеком-оператор "Киевстар" предоставил 68 тысячам медиков бонусы и безлимитный интернет.

Об этом сообщили в пресс-служба оператора.

"За время карантина мобильный оператор насчитал бонусы в эквиваленте 150 грн 68 тысячам врачей и медсестер из реестра медицинских работников Украины. 58 тысяч из них получили бонус дважды (учитывалась дата подачи заявки и продление срока действия карантина)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в июне всем 68 тысячам медиков, которые ранее получили бонусы, Киевстар предоставил доступ к безлимитному интернету на 90 дней - без дополнительных оплат.

"Мы продолжаем поддерживать медиков. Несмотря на ослабление условий карантина, они по-прежнему остаются на передовой в борьбе с коронавирусной болезнью. Бонусы, интернет - для нас это способ сказать врачам: мы благодарны за то, что вы делаете каждый день. И пока вы лечите больных, мы помогаем вам, как и всегда, оставаться на связи", - рассказал президент Киевстар Александр Комаров.

Как сообщалось, Киевстар ранее выделил 30 млн гривень благотворительной помощи на закупку медицинского оборудования совместно с БФ "Твоя опора". Кроме того, Киевстар сделал целый ряд акционных предложений своим абонентам и бизнес-клиентам, чтобы во время карантина они имели доступ к определенным сервисам и ресурсам без внесения оплаты. Общая сумма инвестиций Киевстар составила более 60 млн гривень.