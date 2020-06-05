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"Угроза менее 5%": врач объяснила увеличение числа новых больных COVID-19

"Угроза менее 5%": врач объяснила увеличение числа новых больных COVID-19
19:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Она подчеркнула, что всплеска заболеваемости удастся избежать, если и граждане, и владельцы заведений, которые открылись благодаря ослаблению карантина, будут ответственно подходить к гигиеническим правилам, рекомендованным на период карантина.

Сейчас эпидемия COVID-19 в Украине находится на "плато", пик был "сбит" благодаря своевременному введению первых карантинных ограничений.

Такое мнение высказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, передает «Обозреватель». По ее словам, рост количества новых случаев заражения связано с двумя причинами – ослаблением карантина и увеличением количества тестов на COVID-19.

"Конечно, когда ослабляется карантин, люди начинают более активно общаться друг с другом, начинают посещать те места и учреждения, которые были закрыты, начинают пользоваться общественным транспортом, где очень трудно придерживаться социальной дистанции", – пояснила она.

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Вместе с тем, по оценкам врача, поскольку рост количества новых случаев меньше 5%, это не представляет угрозы.

Она подчеркнула, что всплеска заболеваемости удастся избежать, если и граждане, и владельцы заведений, которые открылись благодаря ослаблению карантина, будут ответственно подходить к гигиеническим правилам, рекомендованным на период карантина.

Как сообщалось, сегодня, 5 июня, были сняты очередные карантинные ограничения. В частности, было восстановлено внутреннее авиасообщение.

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Украина, Заражение, Коронавирус.
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