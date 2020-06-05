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Очередная вспышка Covid-19: в УЗ прекращают продажу билетов в Славянск

Очередная вспышка Covid-19: в УЗ прекращают продажу билетов в Славянск
21:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: УЗ

Новости Украины:УЗ с 6 июня временно прекратит продажу билетов в Славянск и отменит остановку в связи с усилением карантинных мероприятий в городе.

Укрзализныця с 6 июня временно прекратит продажу билетов в Славянск и отменит остановку в связи с усилением карантинных мероприятий в городе. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов с назначением в этот город. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас остановку на станции Славянск делают поезда дальнего следования № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 712/711 Киев - Константиновка и № 126/125 Киев - Константиновка.

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Пассажирам будет предложено проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.

Кроме того, пригородные поезда № 6018 Фенольная - Лиман, № 6225 Святогорск - Краматорск, № 6002 Славянск - Святогорск, № 6208Словьянськ - Курдюмовка, № 6231 Святогорск - Фенольная, № 6244 Фенольная - Близнецы, № 6251 Близнецы - Фенольная, № 6072 Фенольная - Славянск, № 6004 Константиновка - Лиман, № 6249 Лиман - Фенольная, № 6219 Лиман - Близнецы не будут делать остановки на станциях Шпичкине, Славянск, Им.Кожушко, Слав.курорт, Шидловская.

"В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений указанной комиссии будет возобновлено остановку по станции Славянск и продажа билетов по назначению к этому населенному пункту", - добавили в Укрзализныце.

Как сообщалось, 2 июня стало известно, что в Славянске Донецкой области зафиксировали вспышку коронавируса. Местная власть усилила карантин на неопределенное время.

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Украина, Коронавирус, УЗ.
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