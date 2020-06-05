Посещение Зеленским кафе в Хмельницком: в МВД обещают "принять решение"

Новости Украины:В МВД рассказали, сколько выписали протоколов для нарушителей.

В Украине за время действия карантина полиция выписала более 10 тысяч протоколов за нарушение ограничений.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24".

Он также прокомментировал скандальное фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский пьет кофе в одном из заведений Хмельницкого в окружении чиновников.

На вопрос, будут ли правоохранительные органы выписывать главе государства штраф за нарушение правил карантина, Геращенко ответил: "Что касается президента Зеленского, то компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос и примут по нему мотивированное решение".

Как сообщалось, в Telegram-канале Офиса президента 3 июня было обнародовано фото, на котором запечатлен Зеленский за одним столиком с как минимум еще пятью людьми, в том числе главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым замглавы ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.

Позже в МВД заявили, что изучат вопрос о возможном нарушении карантина Зеленским.