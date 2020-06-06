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Резников анонсировал "адаптивный режим открытия КПВВ"

Резников анонсировал "адаптивный режим открытия КПВВ"
00:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины:Резников рассказал об адаптивном режиме открытия КПВВ.

Режим пересечения линии разграничения с оккупированными территориями восстановится в середине июня.

Об этом сказал вицепремьер министр Украины по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"Будет адаптивный режим открытия КПВВ: речь будет идти о детях, о студентах, о людях, которые имеют работу на подконтрольной Украине территории. Мы будем спокойно открывать в адаптивном режиме, начиная с середины июня, в зависимости от эпидемиологической обстановки, в том числе, на оккупированных территориях", - сказал Резников.

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Он добавил, что социальные выплаты в период карантина продолжались накапливаться на карточках и люди смогут их снять на территории Украины после восстановления режима пересечения.

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Алексей Резников, КПВВ, Минреинтеграции.
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