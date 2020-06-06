Преследование СМИ в оккупированном Крыму: Украина готовит обращение в Международный уголовный суд

Новости Украины:Украина готовит обращение в Международный уголовный суд из-за давления и преследования СМИ в Крыму.

Прокуратура автономной республики Крым совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека готовит еще одно сообщение до Офиса прокурора Международного уголовного суда за преследование журналистов в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры полуострова.

В обращении будут показаны факты преследования журналистов на территории оккупированного Крыма.

В прокуратуре отмечают, что активная фаза оккупации сопровождалась давлением на СМИ, которые объективно освещали события на полуострове. Более 20 журналистов, блогеров, сотрудников украинских и иностранных СМИ претерпели серьезные нарушения своих прав.

"Такая негативная тенденция продолжается на полуострове до сих пор, деятельность СМИ постоянно находится в поле зрения оккупационных "правоохранительных органов"", - отметил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

Он отметил, что в уголовных процессах прокуратуры автономии содержатся многочисленные факты преследования журналистов и их семей, проведение незаконных обысков, задержаний, обвинений в экстремистской деятельности, привлечения к уголовной ответственности, блокирование альтернативных источников информации.

"Отсутствие независимых СМИ, жесткий контроль за информацией, цензура, манипуляции и пропаганда — реальная ситуация со свободой слова на оккупированном полуострове", — подчеркивает прокурор.