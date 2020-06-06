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Лето в "деле": теплый прогноз погоды на 6 июня

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Лето в "деле": теплый прогноз погоды на 6 июня
08:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня в Украине температура местами будет близится к +30°.

В субботу, 6 июня, дождливо будет лишь в западных и северных областях, температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

Об этом сообщает в Укргидрометцентр.

В западных областях небольшие, ночью в Карпатах и на Закарпатье умеренные дожди, местами грозы, местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 20-25°.

На остальной территории страны без осадков, лишь в северных областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза; ветер южный, 7-12 м/с; температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

В Киеве 6 июня осадки не прогнозируются, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°. На Киевщине без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

7-8 июня в западных областях облачная погода с прояснениями; кратковременные дожди, грозы, при грозах местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°.

На остальной территории переменная облачность; без осадков, лишь на Житомирщине 7 июня местами небольшой дождь; температура ночью 11-16°, днем 24-29°, в восточных, южных и центральных областях местами 30-32°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В столичном регионе 7-8 июня осадки не прогнозируются. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

Синоптики прогнозируют 9-10 июня в западной, днем и в северо-восточной части страны, 10 июня и в северных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Знаменательные события в истории: 6 июня 2020 года

Температура ночью 13-19°, днем в западных областях 22-28°, на остальной территории 26-32°.

На Киевщине 9-10 июня без осадков, лишь днем во вторник кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 суток, в Украине без осадков, лишь в западных, 11-12 июня местами и в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы.

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Все по теме:

Погода, Лето, Укргидрометцентр, Гроза, Дождь, Прогноз погоды, Июнь, 6 июня.
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