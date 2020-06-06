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Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня
Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня

Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня

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Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня
08:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:6 июня в народе отмечают Шиповников День. Этот праздник имеет еще множество различных названий: "Свобориное дерево", "Никита Столпник", "Никита огуречник", "Огуречник".

6 июня (24 мая по старому стилю) православные верующие чтут память преподобного Никиты Столпника Переславского, который родился в городе Переславль-Залесский в XII веке. В юности он вступил в брак, служил сборщиком податей у князя Долгорукого и предавался многим порокам, однако позднее раскаялся, услышав слова пророка Исайи.

Оставив дом, семейство и большое имение, неправедно им нажитое, он ушел в Никитский монастырь, где показал собою редкий пример самоотвержения и духовного подвижничества. Святой до самой кончины пребывал в трудах, посте и молитве.

За раскаяние и подвижническую жизни святой Никита, согласно преданию, получил дар чудотворения. Он исцелил многих людей, в том числе черниговского князя Михаила Всеволодовича.

Святой Никита скончался в мае 1186 года. Он был убит своими ближними, которые, придя за благословением, польстились на его железные вериги, приняв их за серебряные.

На Руси к этому святому обращались, если в семье случалась беда, например, кто-то заболевал. Верили, что молитва к нему может облегчить страдания и даже избавить человека от недуга.

Считалось, что в этот день зацветает шиповник, который также называли Свобориновым деревом. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето.

Крестьяне считали шиповник символом молодости, красоты и любви. В народе было принято приходить к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали, успокоить душу.

В день свобориного дерева, чтобы сохранить красоту, девушки и женщины умывались водой с лепестками шиповника. А чтобы красоту приобрести, нужно было на заре возле кустарника тайно произнести заговорные слова.

Ценились и целебные свойства шиповника. Лепестками врачевали раны, с помощью меда, сваренного на цветах, чистили кровь, отваром лечили простуду.

Сегодня строго запрещено жаловаться. Причем о своих проблемах нельзя рассказывать не только чужим, но и самым близким. Считается, что в противном случае беды только усилятся и станут по-настоящему глобальными.

Также нельзя никому давать в долг, иначе своих денег вы больше не увидите. Если же вам кто-то вернет одолженное, это, напротив, станет предвестником финансовой стабильности. Главное - не потратить все сразу.

Не стоит 6 июня ставить цветы в вазу. Они быстро засохнут. Так же, как и ваши отношения со второй половинкой.

Знаменательные события в истории: 6 июня 2020 года

Народные приметы:

  • Травой пахнет сильнее обычного – к осадкам.

  • Если 6 июня идёт дождь, значит в лесу будет много грибов

  • Если в этот день зацвёл шиповник — считалось, что пришло лето, и холодов больше не будет до самой осени.

  • Зацвел шиповник – можно идти ловить окуня на удочку.

  • Если к цветущей дикой розе присоединились калина и земляника, значит будет много сыроежек.

  • Пчелы над акацией вьются – будет дождь, над рябиной в цвету – к ясной погоде.

В эти дни начинались так называемые летние, или зеленые, Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 6 июня, Никита Столпник, Шиповников день.
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