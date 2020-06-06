Пытки в местах несвободы: в Офисе Генпропрокурора рассказали, как противодействовать

Новости Украины:В Украине в тюрьмах планируют использовать системы видеонаблюдения, портативные видеорегистраторы при применении мер принуждения

В местах несвободы планируют использовать системы видеонаблюдения, портативные видеорегистраторы при применении мер принуждения, а также создать специально оборудованные комнаты для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Накануне мы провели масштабное координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 52 фактах пыток и 1629 фактов возможного превышения правоохранителями власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств.

"Все участники координационного совещания совместно определили первоочередные шаги противодействия этим позорным проявлениям. Среди них, в частности, использование систем видеонаблюдения в местах несвободы, портативных видеорегистраторов при применении мер принуждения, а также створенння специально оборудованных комнат для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации.

Время исправлять недостатки и просчеты в деятельности правоохранительных и других государственных органов, чтобы предупреждать такие преступления, которые вызывают недоверие общества ко всей системе", — добавляется в сообщении.

Как сообщалось, в Офисе Генерального прокурора под председательством Ирины Венедиктовой прошло совещание правоохранительных органов: в частности ОГПУ, СБУ и МВД.