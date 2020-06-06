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Пытки в местах несвободы: в Офисе Генпропрокурора рассказали, как противодействовать

Пытки в местах несвободы: в Офисе Генпропрокурора рассказали, как противодействовать
14:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Украине в тюрьмах планируют использовать системы видеонаблюдения, портативные видеорегистраторы при применении мер принуждения

В местах несвободы планируют использовать системы видеонаблюдения, портативные видеорегистраторы при применении мер принуждения, а также создать специально оборудованные комнаты для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Накануне мы провели масштабное координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 52 фактах пыток и 1629 фактов возможного превышения правоохранителями власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств.

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"Все участники координационного совещания совместно определили первоочередные шаги противодействия этим позорным проявлениям. Среди них, в частности, использование систем видеонаблюдения в местах несвободы, портативных видеорегистраторов при применении мер принуждения, а также створенння специально оборудованных комнат для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации.

Время исправлять недостатки и просчеты в деятельности правоохранительных и других государственных органов, чтобы предупреждать такие преступления, которые вызывают недоверие общества ко всей системе", — добавляется в сообщении.

Как сообщалось, в Офисе Генерального прокурора под председательством Ирины Венедиктовой прошло совещание правоохранительных органов: в частности ОГПУ, СБУ и МВД.

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Украина, Тюрьма, Офис Генпрокурора.
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