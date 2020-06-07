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Малюська прокомментировал проблему пыток в исправительных колониях
Малюська прокомментировал проблему пыток в исправительных колониях
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Малюська прокомментировал проблему пыток в исправительных колониях

Малюська прокомментировал проблему пыток в исправительных колониях
01:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Колонии условно подразделяются на "черные" (фактически контролируется криминалитетом) и "красные" (контролируемые администрацией).

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал проблему пыток в исправительных колониях Украины.

В интервью Радио Свобода он объяснил, что колонии условно подразделяются на "черные" (фактически контролируется криминалитетом) и "красные" (контролируемые администрацией).

По словам министра, некоторые заявления о пытках могут быть связаны именно с противостоянием криминального мира и администраций тюрем.

"Преступный мир хотел бы сделать, чтобы "черными" стали все тюрьмы. А администрация хотела бы взять под свой "ноготь" и сделать всех цирковыми зверюшками, "черные" тюрьмы так же. Соответственно крайне часто то, что выливается в медиа, например, как бунт, просто неразумный бунт преступников, иногда на самом деле это не так. К ним действительно плохое отношение, их действительно плохо кормят или у них сложные условия. То же самое и обратное происходит. Если осужденные кричат, что их пытают, иногда это может быть не потому, что их реально пытают, а потому, что они хотят сменить власть в колонии", - сказал он.

В частности в Алексеевской колонии, по данным министра, действительно были случаи издевательств и пыток, но есть и "элемент провокации", ведь Алексеевская колония - одна из "красных".

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Комментируя заявления о случаях пыток в Бердянской колонии №77, Малюська отметил, что возможность подтвердить обвинения в адрес администрации появится после установления всех фактов.

"Мы имеем дело не с ангелочками, а с преступниками. И преступники, поверьте, не совсем те люди, которые будут всегда бороться за добро и говорить правду. Это не меняет того факта, что у нас пытки есть", - отметил министр.

По словам Малюськи, среди работников колонии встречаются, помимо прочих, и "садисты, которые просто удовлетворяют какие-то свои психологические потребности, находясь в тюрьмах". Для противодействия им он планирует применить бодикамеры в придачу к видеонаблюдению.

"Уже сейчас большинство тюрем оборудованы системой видеонаблюдения. Это не настолько эффективно, как бодикамера, потому что разговоры не записываются. Часто понять, что в конце концов происходит в результате видеонаблюдения, не так уж и просто. Иногда это наблюдение выключается типа по "техническим причинам". Существуют проблемы. Но сейчас уже технологические средства настолько хороши, что я могу с уверенностью сказать, что года за два технологии обеспечат нам отсутствие пыток", - прогнозирует он.

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Колония, Пытки, Денис Малюська.
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