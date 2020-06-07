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Лето пришло: прогноз погоды на 7 июня

Лето пришло: прогноз погоды на 7 июня
08:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В воскресение дождей не прогнозируют, днем до 29° тепла.

В Украине в воскресенье, 7 июня, ожидаются небольшие кратковременные дожди в западных областях, на остальной территории без осадков. Температура днем 24-29°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«7 июня переменная облачность. В большинстве западных, ночью местами и в северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на западе днем местами порывы 15-18 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью 12-17°, на востоке местами 10-11°; днем 24-29°, в юго-восточной части до 31°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 16-21°.

В последующие два дня, 8-9 июня, синоптики прогнозируют в западных областях облачную с прояснениями погоду; кратковременные дожди, грозы, при грозах местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°.

На остальной территории переменная облачность; без осадков; температура ночью 12-17°, днем 25-30°, в восточных, южных и центральных областях местами 31-33°.

В течение 10-11 июня небольшие кратковременные дожди, грозы ожидаются в западных, северных и Винницкой областях; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 14-20°, днем 26-32°.

В Киеве и Киевской области на праздник Троицы 7 июня синоптики обещают без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 15-17°, днем 27-29°; по области ночью 12-17°, днем 24-29°.

В течение 8-9 июня в Киеве сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

10-11 июня в столице ночью без осадков, однако днем синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

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Погода, Лето, Температура, Природа, Весна, Прогноз погоды.
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