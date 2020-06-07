В украинкой армии шесть случаев COVID за сутки

Новости Украины:В украинской армии рассказали о новых случаях COVID-19.

За прошлые сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19, общее количество больных сейчас составляет 140 человек.

Об этом сообщило Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За прошлые сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в лазарете одной из воинских частей Ривненской области находятся 4 военнослужащих. Два человека (Волынская и Черновицкая область - по 1 военнослужащему) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 140 человек. Всего за время пандемии выздоровели 143 человека, зарегистрировано также 4 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 611 человек.

Напомним, по состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случаев.