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В "СН" подтвердили, что избили их депутата

В "СН" подтвердили, что избили их депутата
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:На автозаправке возле села Заречаны, на Житомирщине избили народного депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского.

На Житомирщине избили народного депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского на автозаправке возле села Заречаны.

Об этом в комментарии hromadske сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - отметила Кравчук и добавила, что Заславский написал заявление в полицию.

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По ее словам, Заславский не знает человека, который его ударил.

"Похоже на бытовой конфликт", - сказала народный депутат.

Издание "Житомир.info" сообщило, что у автозаправки возле села Заречаны произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников потерял сознание и упал на землю. Отмечается, что народный депутат Заславский получил ссадины и царапины лица.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства инцидента.

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Украина, Депутат, СН.
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