В "СН" подтвердили, что избили их депутата

На Житомирщине избили народного депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского на автозаправке возле села Заречаны.
Об этом в комментарии hromadske сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - отметила Кравчук и добавила, что Заславский написал заявление в полицию.
По ее словам, Заславский не знает человека, который его ударил.
"Похоже на бытовой конфликт", - сказала народный депутат.
Издание "Житомир.info" сообщило, что у автозаправки возле села Заречаны произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников потерял сознание и упал на землю. Отмечается, что народный депутат Заславский получил ссадины и царапины лица.
В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства инцидента.