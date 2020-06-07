Кулеба: Украина стремится достичь мира, но не видит конструктива со стороны РФ

Новости Украины:Украина стремится возродить нормандский формат и достичь мира на Донбассе, но пока не видит взаимной конструктивности с российской стороны.

Вместе с партнерами Украина стремится возродить нормандский формат и достичь мира на Донбассе, но пока не видит взаимной конструктивности с российской стороны.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Вместе с партнерами Украина стремится возродить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимной конструктивности с российской стороны. #TheWarGrindsOn", - написал Кулеба.

По его словам, "на этой неделе как минимум 9 украинских солдат получили ранения на фронте. К счастью, никто не погиб в бою".

Ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в пределах рабочего визита в Германию на встрече с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекер заявил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита "Нормандской четверки" в Париже для разблокировки возможности проведения следующего саммита лидеров государств в Берлине.