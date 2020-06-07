ОП: на Банковой прокомментировали общение Зеленского со СМИ во время велопробега

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16:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Встреча Владимира Зеленского в День журналиста с представителями отечественных СМИ в неформальной обстановке было интересным и продуктивным.

Общение Президента Владимира Зеленского в День журналиста с представителями отечественных СМИ в неформальной обстановке было интересным и продуктивным.

Об этом Офис Президента сообщил в Facebook в воскресенье, 7 июня.

"Вчера, в День журналиста, Президент Владимир Зеленский провел велопробег с представителями отечественных СМИ. Общение в неформальной обстановке показалось интересным и продуктивным", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в поздравлении журналистов с профессиональным праздником заверил, что всегда будет уважать и защищать журналистов, хотя за первый год в должности "уже сполна ощутил" остроту их пера.

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Украина, Президент, ОП.
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